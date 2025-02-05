Сильный мороз до 25 градусов прогнозируют синоптики в регионах Казахстана

Штормовое предупреждение объявили в ряде регионов Казахстана из-за ухудшения погодных условий в ночь с 5 на 6 февраля, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

6 февраля ночью и утром на севере, востоке Акмолинской области ожидается туман. На западе, юге, востоке области с ночи и в течение дня ожидается ветер - порывы скоростью 15-20 м/с.

В Астане ночью и утром ожидается туман, с ночи и в течение дня - ветер, скорость порывов 15-18 м/с.

6 февраля в Западно-Казахстанской области ветер, днем на востоке области - порывы скоростью 15-20 м/с.

На западе, юге Костанайской области ожидаются небольшой снег, низовая метель. На юге области ветер скоростью 15-20 м/с.

В районе Алакольских озер области Жетісу ветер: порывы скоростью 15-20 м/с, временами 23-28 м/с. Ночью в центре, горных районах области ожидается сильный мороз 25 градусов.

В Талдыкоргане 6 февраля ночью ожидается сильный мороз 25 градусов.

На юге, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается туман. Ветер на горных перевалах области скоростью 15-20 м/с.

На севере, в центре Актюбинской области ожидается низовая метель. На севере, юге, в центре области ветер: порывы скоростью 15-20 м/с.

6 февраля ночью на юге Северо-Казахстанской области ожидается небольшой снег, низовая метель. На западе, севере, востоке области ожидается туман. На юге области ветер, скорость порывов 15-20 м/с.

В Петропавловске 6 февраля ожидается туман.

В Атырауской области ожидается ветер - днем на севере, востоке области порывы скоростью 15-20 м/с.

На севере, западе Павлодарской области ожидается туман.

На севере, в центре Кызылординской области ветер, скорость порывов 15-20 м/с.

В Кызылорде 6 февраля ожидается ветер, днем порывы скоростью 15-20 м/с.

На западе, севере, в центре области Абай ожидается туман. На юго-западе, юге области ветер скоростью 15-20 м/с.

В Семее 6 февраля ночью и утром ожидается туман. Также с вечера 5 февраля до 20.00 часов 6 февраля по городу Семей сохраняется предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях второй степени.

На востоке области Ұлытау ожидается временами туман. Ветер на севере, в центре области - порывы скоростью 15-20 м/с.

На западе, севере, юге Восточно-Казахстанской области ожидается туман.

В Усть-Каменогорске 6 февраля ночью и утром ожидается туман. Также с вечера 5 февраля до 20.00 часов 6 февраля сохраняется предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях второй степени.

В Риддере с вечера 5 февраля до 20.00 часов 6 февраля сохраняется предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях второй степени.

6 февраля на севере, востоке Карагандинской области ожидается временами туман. На севере, востоке, юге области ветер: порывы скоростью 15-20 м/с.

В Караганде 6 февраля ожидается ветер, ночью и утром порывы скоростью 15-18 м/с.