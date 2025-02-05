"Надо кредит платить, и комуслуги": почему пенсионеры продают закрутки на улицах Астаны

Казахстанцам подняли пенсию, однако число работающих пенсионеров увеличилось почти вдвое за последние два года. Некоторые из них работают вынужденно, из-за нехватки средств, передает Astana.tv.

Тысячи пожилых казахстанцев вынуждены мыть полы или торговать на улице. По данным аналитиков, за последние 2 года работающих пенсионеров стало больше на 45%.

Тем не менее, другая часть граждан после 65-го дня рождения сами не прочь продолжать свой умственный труд. Корреспондент издания поговорила с работающими пенсионерами, которые продают закрутки на правом берегу Астаны, в открытых ларьках по ул. Сейфуллина.

К примеру, бабушка Гульнара торгует здесь уже шестой год. Сижу, говорит, не от хорошей жизни: пенсии мало, а за квартиру и коммунальные услуги платить нужно. Поэтому летом она делает варенья и продает здесь.

"У меня пенсия маленькая, я вынуждена выходить торговать. Холодно, по 8-10 часов торгуем. Конечно, болезнь зарабатываем. Ну а куда деваться? При 50 тысяч пенсии все уходит. У меня от "Жилстрой банка" жилье оплачивать надо, еще 4 года мне надо кредит платить, и комуслуги. Не хватает, младшая дочь мне помогает. Потом вынуждена выходить торговать, свое варенье делаем", - рассказала Гульнара.

В сентябре минувшего года в Казахстане насчитывалось почти 300 тысяч работников с пенсионным удостоверением. Это на 92 тысячи человек больше, чем в 2022-м.

Большинство из них трудится в сфере сельского хозяйства. Пятая часть занята в торговле. Много возрастных работает в образовании, здравоохранении и сфере промышленности.

По данным аналитиков, больше половины всех работающих пенсионеров - неквалифицированные рабочие. В основном это скотники, чабаны, доярки и уборщики.

Однако, статистика показывает и другие тенденции. За 2 года выросла численность пожилых специалистов-профессионалов, которые пошли работать в бизнес и администрирование.

Одна из них - Алия Сагимбаева. В прошлом педагог высшей категории и юрист. Сейчас она занимается поиском пропавших без вести во времена Второй мировой войны.

"Сейчас 20 век задал другие задачи, потому что активная жизнь в течение 30-40 лет, и вот этот резкий переход от востребованности, от работы, общения с коллегами. И когда они сели дома, у многих людей начинается депрессия, начинаются болезни. Я на многих людях увидела это и поняла, что, да, я, как бабушка, буду помогать нянчить внуков, буду с ними общаться. Но поняла, что могу приносить пользу обществу", - говорит родолог-консультант, учредитель ОО "Атамның Аманаты" Алия Сагимбаева.

Почему с каждым годом в стране увеличивается количество работающих пенсионеров, в Минтруда не ответили. Но справедливости ради сказали, что размер пенсий не стоит на месте. Так, с 1 января этого года минимальный размер базовой пенсии увеличен на более чем 32 000 тенге. А максимальный на свыше 50 000 тенге.

"Например, у 69-летнего пенсионера, вышедшего на заслуженный отдых в 2019 году, в 2024 году размер пенсии, выплачиваемой из бюджета, составлял 156 856 тенге, в том числе базовая пенсионная выплата - 45 578 тенге, солидарная пенсия - 111 278 тенге.

С учетом повышения с 1 января 2025 года общая сумма пенсии для данного пенсионера увеличилась до 171 588 тенге, в том числе базовая пенсия составила - 50 851 тенге, солидарная - 120 737 тенге", - пояснили представителям издания в пресс-службе Минтруда и соцзащиты.

Но, судя по всему, и этого мало. Ведь деятельность бабушек и дедушек, которые стихийно торгуют на улицах города всем, что дома заваляется, досугом назвать сложно. Кроме того, в 2023 году на рынке труда появились работники старше 85 лет. А ведь тремя годами ранее таких в стране вообще не было.

Напомним, в ноябре прошлого года глава Минтруда Светлана Жакупова на встрече с журналистами также рассказала о предложениях по изменению пенсионной системы. В частности, речь шла о приостановке выплаты трудящимся пенсионерам.

Однако предложение министра труда и социальной защиты населения встретило критику со стороны аналитиков - подобное решение, по их мнению, будет нарушать права казахстанцев, работающих в пенсионном возрасте.

Позже на брифинге кабмина Жакупова заявила, что ее слова "вырвали из контекста". Она пояснила, что предлагала дать работающим казахстанцам выбор, выходить ли на пенсию при наступлении пенсионного возраста, или отложить этот выход - в таком случае пенсия начисляться не будет. Министр также заверила, что без предупреждения казахстанского общества никто не будет принимать решения.

Добавим, глава Минтруда также рассказывала, что нужно делать казахстанцам, чтобы получать адекватную пенсию в будущем. По словам министра, главное - не получать зарплату в конвертах, развивать профессиональные компетенции, улучшать условия труда, чтобы зарабатывать больше. Также она отметила, что о пенсии нужно думать с раннего возраста, буквально с 18 лет, как только человек пришел на рынок труда.