Ситуацию с задержанием девушки из Чечни прокомментировали в ДП Атырауской области

Сегодня в Сети появилась информация, что в поселке Доссор полицейские задержали гражданку России, бежавшую от родни и опасавшуюся преследования. Случай прокомментировали в ДП, передает NUR.KZ.

Публикация появилась в Instagram-аккаунте российской правозащитницы Светланы Анохиной.

"Сейчас в Казахстане, в поселке Доссор находится беглянка из Чечни Эльза Солтаева. Ее и Владислава Хорева, который помог ей бежать, как уже помогал нескольких кавказским девушкам, задержала полиция. У Эльзы отобрали документы.

По словам полицейских, родственники, от которых Эльза бежала, уже едут за ней. Эльза уверена, что если полиция Казахстана "отдаст" ее родне, как это происходит в России, то ее в живых не оставят", - написала Анохина и призвала к огласке ситуации.

Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием в Департамент полиции Атырауской области. Нам сообщили, что после проверки документов задержанную отпустили.

"В полицию поступило сообщение родственников о безвестном исчезновении гражданки Российской Федерации, 2000 года рождения. Гражданка была установлена и доставлена в Макатский районный отдел полиции. Установлено, что она покинула дом по собственной воле. С нее была взята объяснительная, после чего она была отпущена", - прокомментировали в пресс-службе ДП.

Добавим, также сегодня полицейские Кызылординской области остановили мужчину в центре города и выяснили, что у него нет документов, удостоверяющих личность. При установлении обстоятельства выяснилось, что мужчину ищут пожилые родители. Женщина, которая 2,5 месяца искала сына, поблагодарила стражей порядка.

А в начале января полицейские Казахстана помогли гражданке найти своего отца, который после своего отъезда в 1995 году на ПМЖ за рубеж перестал поддерживать связь с семьей. Благодаря действиям сотрудников миграционной службы местонахождение мужчины было установлено. "Оказавшись во Франции, он проживал и работал там долгое время, но по разным причинам не поддерживал связи с родственниками", - проинформировали в полиции.