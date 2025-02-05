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Автомобиль "разделили" между экс-супругами в Шымкенте

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Деньги и ключи от машины
Деньги и ключи от авто. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Шымкенте суд решил "разделить" между экс-супругами автомобиль, который был приобретен ими в период совместного проживания и нахождения в браке, передает NUR.KZ со ссылкой на суды региона.

В Специализированном межрайонном суде по делам несовершеннолетних города Шымкент рассмотрено гражданское дело по иску М. к ответчику О. о признании движимого имущества, приобретенного в период брака, их совместной собственностью, а также о признании половины доли в этом имуществе.

"В ходе разбирательств установлено, что брак зарегистрированный между бывшими супругами в 2015 году, был расторгнут в 2024 году, а спорное транспортное средство - автомобиль марки Hyundai Elantra, был приобретен в 2021 году и зарегистрирован на имя ответчика О.

Согласно заключению эксперта, рыночная стоимость вышеуказанного автомобиля по месту его нахождения составляет в среднем 5 064 000 тенге. Соответственно, доля в этом имуществе составляет 2 532 000 тенге", - отмечается в сообщении суда, опубликованном в Facebook.

Решением суда иск был удовлетворен и в пользу истца взыскана компенсация 2 532 000 тенге, поскольку спорное транспортное средство, приобретенное в браке, признано совместной собственностью бывших супругов. При разделе общего имущества и определении долей каждого из супругов суд признал их равными.

"Суд установил, что между бывшими супругами отсутствовал брачный договор или иное соглашение о разделе имущества. При определении права собственности на спорное имущество суд руководствовался правоустанавливающими документами на автомобиль, свидетельством о регистрации транспортного средства и другими документами", - пояснили в пресс-службе регионального суда.

Решение суда вступило в законную силу.

Ранее сообщалось, что житель области Жетісу обязался выплатить бывшей жене почти 1 млн тенге за половину общего дома, но не смог зарегистрировать на него право собственности.

В Акмолинской области благополучно разрешился семейный спор, возникший из-за порядка общения сына с родным отцом после развода родителей. Дедушка с бабушкой не могли встречаться с внуком, который остался с матерью в другом городе. Спор перерос во внутрисемейный конфликт.

А житель области Ұлытау обвинил свою жену в неисполнении родительских обязанностей, когда она уехала из дома оформлять наследство после смерти отца, так как была единственной дочерью покойного. Суд пришел к выводу об отсутствии в действиях женщины состава административного правонарушения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2218269-avtomobil-razdelili-mezhdu-eks-suprugami-v-shymkente/