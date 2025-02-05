Житель Павлодарской области является миллионером по бумагам, но прозябает в нищете

На жителя села Равнополь в Павлодарской области мошенники оформили фирму и лишили его помощи государства - он не получает ни пенсии, ни пособия, передает Первый канал "Евразия".

Больной пожилой мужчина семь лет собирает сучки и ветки, чтобы затопить дом, а кормят его добросердечные соседи. Он не получает ни пенсии, ни пособия, и на все обращения в акимате ему отвечают: не положено. Как оказалось, по бумагам сельчанин - миллионер и выигрывает тендеры на огромные суммы.

Семь лет назад Алексей Горбунов один за другим получил четыре перелома обеих ног. Сесть за руль автокрана не мог и остался без средств к существованию. Умереть с голоду не дали только соседи.

"Ему нечем топить. Он летом немножко дрова собирал, как мог, пилил деревья. Мы по-соседски помогаем, кушать приносим", - рассказала соседка мужчины Нуржамал Жумадирова.

На днях соседи забили тревогу и обратились к волонтерам - нога у дяди Леши, как его все называют, стала гнить. Мужчина перестал ходить. Волонтеры собрали деньги, оплатили медицинское страхование и счета за свет.

Мужчина обращался в акимат в надежде на пособие по инвалидности или адресную социальную помощь. Но по закону она ему не положена.

"У меня, оказывается, ИП, я миллионер. Аким по-своему прав. Я не имею права, богатый человек. Хотя он же видит, какой я богатый", - поделился Алексей Горбунов.

Сейчас пожилой мужчина вспоминает, что были у него ходоки: в обмен на вермишель с картошкой просили оформить какой-то кредит. А теперь на нем долги и несколько крупных фирм.

"Какие у него миллионы? Нет, конечно, такого", - говорит соседка Ирина Шремзер.

После визита волонтеров аким села предложил Алексею Горбунову поехать в центр для бездомных. Измотанный болями в ногах и голодом сельчанин согласился и пропал на четыре дня. Нашли его волонтеры только после того, как объявили в розыск.

"Его никто не прятал. Он находился здесь, в 208 комнате. Переночевал, его напоили, накормили. Возможно, перепутали охранники, сказали, что нет его", - объяснил директор Центра ресоциализации для лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, Жанболат Нурымов.

Больше всех тревожились соседи. Когда волонтеры вернули пожилого сельчанина в дом, решили больше его никуда не отпускать.

"В принципе, жить можно. Но не в этом изоляторе, где меня в подвале держали почти сутки. Там тихий ужас. Ни постели, ни белья, ничего, жрать не дают. Пить - бутылка воды пятилитровая, больше ничего нет. Туалет - в ведро ходи", - пожаловался Алексей Горбунов.

Зачем сельчанина, у которого свой дом в деревне, отвезли в приют для бездомных, аким села Равнополь комментировать отказался.

"Они просто решили избавиться от проблемы. Дедушку быстренько вывезли и стали просто возить его с одного места в другое, полностью ограничивая общение с нами", - высказалась руководитель ОО "Поисковики города Павлодара "VITA" Екатерина Кудрявцева.

В большом доме на 100 квадратов дядя Леша заколотил почти все комнаты, потому что без угля и дров согреть его зимой было невозможно. Последние годы он снимал все полы в комнатах и, чтобы хоть как-то согреться зимой, топил ими печь.

Теперь ему от акимата привезли охапку дров. Волонтеры собрали средства на одну тонну угля. Есть еще деньги, но дядя Леша боится, что уголь просто разворуют.

Мужчину теперь возят на обследования в районную больницу, а в полиции по его заявлению о мошенничестве возбудили уголовное дело. Между тем фирма, которая оформлена на его имя, выигрывает крупные лоты на сайте государственных закупок.

Чиновники обещают мужчине оформить инвалидность и социальную помощь, если компанию удастся закрыть и ликвидировать долги по чужим кредитам.

Ранее жители Актобе замечали на улицах города пожилую женщину, которая уходит из дома и теряется. 94-летней горожанке помогли волонтеры. Они нашли родственников женщины, но те отказались брать бабушку под свою опеку. Пенсионерку положили в больницу, так как недавно соседи нашли ее лежащей в подъезде лицом вниз.

Также журналисты побывали в доме другой пожилой актюбинки, в котором нет света, газа и воды. Голодать женщине не давали соседи. Когда о бедствующем положении узнали волонтеры, они совместными силами погасили коммунальные долги.

Сотрудники полиции помогли 72-летней женщине оформить удостоверение личности. У нее был только паспорт старого образца, который она получила во времена СССР. Теперь она сможет получать пенсию.