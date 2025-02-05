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Почему цены на картофель остаются повышенными, ответили в комитете торговли

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Картофель на рынке
Картофель. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В кулуарах мажилиса замглавы комитета торговли Ернур Жаутикбаев объяснил нынешние цены на картофель в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

"Мы видим, за последнюю неделю идет рост цен на картофель, капусту, подсолнечное масло, говядину. Но при этом именно на бахчевые культуры - это сезонность. Каждый год в межсезонье цены растут.

Культуры имеют срок хранения. То есть даже за хранение каждый крестьянин ежемесячно оплачивает… а счет хранения - просто цена немного растет, но это именно межсезонье.

Допустим, ту картошку или морковку, которую собрали в сентябре, хранят в холодильниках - в межсезонье поэтому цены растут", - заявил замглавы комитета торговли Ернур Жаутикбаев.

Касательно качества картофеля в магазинах он добавил, что сейчас продается продукция, собранная в сентябре, поэтому оставшийся картофель может быть низкого качества.

Напомним, несколько дней назад в социальных павильонах Актобе картофель стали продавать в ограниченном количестве - в одни руки не больше пакета. Кроме того, местные жители пожаловались на качество картошки.

Напомним, 19 января в Казахстане было принято решение об ограничении вывоза картофеля в третьи страны сроком на 6 месяцев в связи с резким скачком цен на овощ.

28 января, в Казахстане вступил в силу приказ о запрете вывоза картофеля из Казахстана. Запрет не распространяется на страны ЕАЭС.

На фоне этого в Казахстане сложилась напряженная ситуация с ценами на картофель. Как узнали журналисты NUR.KZ, всего за неделю картофель в Казахстане подорожал сразу на 8,3%. В годовом разрезе рост цен вообще достиг 57,8%. В каком регионе цены выросли сильнее всего - можно узнать здесь.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2218101-pochemu-ceny-na-kartofel-ostayutsya-povyshennymi-otvetili-v-komitete-torgovli/