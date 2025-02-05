"Место обрело печальную известность": суд обязал снести парк аттракционов в Шымкенте

В Шымкенте суд обязал предпринимателя снести постройки в парке аттракционов "Қиял әлемі" ("Мир фантазий", передает NUR.KZ со ссылкой на Верховный суд РК.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, в 2011 году ТОО арендовало участок площадью 4 га в парке, расположенном в центре Шымкента. Однако вместо выполнения обязательств по созданию детского центра арендатор разместил там парк аттракционов "Қиял әлемі" ("Мир фантазий").

"В последние годы это место обрело печальную известность из-за произошедших пожаров и трагических инцидентов, повлекших гибель двух студентов и одного мужчины.

Акимат, ссылаясь на нарушение ТОО условий договора аренды, обратился в суд с иском о признании его недействительным", - рассказали в суде.

СМЭС и апелляционная инстанция обязали ТОО вернуть участок в коммунальную собственность. После вступления этого решения в силу аким подал иск в суд о сносе незаконно возведенных в парке строений за счет ТОО и восстановлении участка в его первоначальном состоянии.

В суде ТОО не представило доказательств регистрации актов приемки в эксплуатацию размещенных на участке аттракционов, качелей и других сооружений в установленном законом порядке.

"Суд, учитывая вышеуказанные обстоятельства, а также факт незаконного использования ТОО земельного участка удовлетворил иск и обязал ТОО освободить самовольно занятый участок площадью 4 га, приведя его в первоначальное состояние путем сноса построек", - отметили в суде.

Решение пока не вступило в законную силу.

Напомним, в сентябре 2021 года в парке "Қиял әлемі" ("Мир фантазий") в Шымкенте произошла трагедия. Мужчине стало плохо на аттракционе "Молоток". На место прибыла скорая помощь, однако врачи не смогли его спасти. Предварительно, причиной смерти стал сердечный приступ. Парк закрыли.

До этого здесь погиб 17-летний парень, сорвавшись с большой высоты.

В августе 2024 года стало известно, что специализированный межрайонный экономический суд принял решение, касающееся крупного парка "Мир фантазий". Почти пять гектаров земли, ранее переданных в долгосрочную аренду ТОО, вернули в коммунальную собственность.