"Только у 7 из 79 коты выжили": казахстанцы хотят добиться наказания для заводчицы, продававшей больных котят

Более двухсот казахстанцев купили больных котят с поддельными ветеринарными паспортами. Выжили из котят единицы. Пострадавшие покупатели хотят добиться наказания для заводчицы, передает Astana.TV.

В Астане возбуждено уголовное дело против заводчицы, подозреваемой в продаже больных котят с поддельными ветеринарными паспортами.

По словам пострадавших, за несколько лет жертвами стали около двухсот человек по всему Казахстану. Большинство приобретенных животных погибали в течение первых дней после покупки.

Женщина размещала объявления о продаже породистых котят по привлекательной цене - от 40 до 200 тысяч тенге. В описании указывалось, что у животных якобы есть все необходимые прививки и ветеринарный паспорт. Однако после покупки новые владельцы сталкивались с ужасающей правдой: котята оказывались серьезно больными.

"После покупки котенку стало хуже, он и так ничего не ел, он перестал даже пить и после этого мы пошли к ветеринару, ветеринар сказал, что он действительно болен, и все прививки, которые у нас есть, и ветпаспорт, который мы имеем - это все фальшивка, подделка, никаких прививок у котенка нет", - рассказала Наиля Родионова.

Позже девушки обнаружили группу в социальных сетях, где пострадавшие делились аналогичными историями. Как выяснилось, мошенница не ограничивалась Астаной. Котят и щенков она отправляла по всему Казахстану. Одна из потерпевших, Алия Даутова, призналась, что ей лечение обошлось в полмиллиона тенге.

"Я нашла в OLX, получается, меня заводчица заверила о том что она из профессиональных заводчиков, которые более 10 лет занимаются, у которых есть питомник, ИП, лицензия. Это все оказалось неправдой. Я купила за 80000 тенге. На лечение у меня ушло где то полмиллиона.

Нас на данный момент 79 человек, кто в суд подает. Из 79 человек только у семерых, включая меня, остались живы животные", - рассказала Алия Даутова.

Ветеринары подчеркивают, что продажа котят младше двух месяцев без прививок - серьезное нарушение. В этом возрасте у них еще не сформирован иммунитет, и они особенно уязвимы к вирусным инфекциям.

"У животного должен быть паспорт, котенок должен быть обязательно старше двух с половиной месяцев, желательно вакцинирован двухкратно, вакцины должны указываться в паспорте и быть качественными.

Котенок младше двух месяцев - значит, он не вакцинирован. Желательно покупать котят старше двух месяцев.

У котят младше года есть вирусное заболевание, панлейкопения кошек. Вот эта вот чума кошек, летальность у котят доходят до 90%. У нас очень часто обращаются именно с этим заболеванием, думаю, что на ежедневной основе", - пояснила ветеринарный врач Бибалтын Каиргельдина.

Специалисты рекомендуют покупать домашних животных в специальных питомниках и убедиться в наличии всех необходимых документов.

Однако на специальных платформах можно заметить достаточно большое количество объявлений о продаже породистых кошек. Схемы одинаковые: заводчики работают только с доставкой, что исключает возможность увидеть условия содержания животных и убедиться в их здоровье.

В свою очередь, в Департаменте полиции Астаны подтвердили, что в Управление полиции Есильского района поступило коллективное заявление от граждан с требованием привлечь заводчицу к ответственности.

"По данному факту возбуждено уголовное дело в Едином реестре досудебных расследований по статье 190 части 1 УК РК в отношении гр. А. В настоящее время уголовное дело находится в производстве у дознавателя", - сообщили в пресс-службе Департамента полиции Астаны.

Однако пострадавшие считают, что дело должно квалифицироваться по более строгим статьям. Они хотят добиться того, чтобы заводчицу привлекли к ответственности за жестокое обращение с животными. Потерпевшие продолжают бороться за справедливость, надеясь, что дело получит надлежащую правовую оценку, а виновные понесут наказание.

Напомним, мы уже писали об этом деле. Пострадавшая Наиля Родионова, которой удалось вылечить больного котенка, рассказывала подробности ситуации. "Котят отправляют по разным городам - Астаны, Алматы, Караганда, Костанай, Темиртау и другие. Недавно появилось видео - тех котят, которых она (заводчица - прим. авт.) не смогла продать, она выкидывает в мороз в коробке. На камеру попало ее лицо", - говорит женщина.

Похожий случай произошел в Астане пару лет назад. Тогда жительница Астаны купила котенка, который оказался больным. По словам женщины, тех, кто купил у одних и тех же заводчиков умирающих котят, оказалось порядка 30 человек.