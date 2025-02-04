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Сохранять спокойствие попросили спасатели жителей 11 регионов Казахстана

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Сотрудник МЧС РК
Сотрудник МЧС РК. Иллюстративное фото: ortcom.kz

На этой неделе в южных и западных регионах Казахстана стартует республиканское командно-штабное учение "Коктем-2025", передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Как сообщается на сайте ведомства, учения направлены на подготовку органов управления, сил и средств госсистемы гражданской защиты к действиям при ликвидации ЧС в условиях паводкового периода.

В рамках учений 6 и 7 февраля в Алматы, Шымкенте, Алматинской, Атырауской, Актюбинской, Западно-Казахстанской, Жамбылской, Кызылординской, Мангистауской, Туркестанской областях и области Жетісу будет проводиться комплекс профилактических мероприятий.

"В целях проверки готовности системы оповещения территориального уровня по сигналу "Внимание всем!" 6 февраля в 11:00 будет произведен запуск всех имеющихся звуковых электросирен в 11 регионах страны. В этой связи просим сохранять спокойствие и не поддаваться панике и слухам", - попросили казахстанцев в министерстве.

Напомним, в ноябре прошлого года по всему Казахстану прошли учения "Қыс-2024", где проверяли подготовку органов управления и сил Государственной системы гражданской защиты к действиям по предупреждению и ликвидации ЧС в условиях зимнего периода. Тогда сообщалось, что в рамках учений запланировано проведение проверки системы оповещения гражданской защиты.

А в Алматы в октябре проходила проверка систем оповещения - МЧС включало сирены, перехватывало теле- и радиоканалы, а также рассылало уведомления через мобильные приложения. Тогда в акимате сообщали о массовом тестировании системы экстренного оповещения Mass Alert.

Эксперты заявляли, что система Mass Alert имеет ряд преимуществ в сравнении с SMS. Оповещение приходит абонентам по всей зоне покрытия сети мобильными операторами, так и в отдельно выбранных географических зонах. Кроме того, система работает в условиях перегрузки сетей. Главное преимущество технологии Cell Broadcast - мгновенное и массовое оповещение сразу всех абонентов в зоне покрытия.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2217791-sohranyat-spokoystvie-poprosili-spasateli-zhitele-11-regionov-kazahstana/