Проходить детектор лжи могут обязать будущих руководителей в силовых структурах Казахстана

Генпрокуратурой разработаны поправки в постановление правительства о правилах прохождения полиграфологического исследования в силовых органах. Проект документа опубликован на сайте "Открытые НПА".

Согласно проекту постановления, полиграфическое исследование должны проходить сотрудники правоохранительных органов, органов гражданской защиты, государственной фельдъегерской службы РК при выдвижении на вышестоящие руководящие должности (в рамках аттестации или внеплановой аттестации, или конкурса на вышестоящую руководящую должность).

Отмечается, что такая проверка должна проводится только с согласия сотрудника органа.

Так, основными задачами прохождения исследования являются выявление:

скрытых отрицательных мотивов нахождения на службе в правоохранительных органах (в интересах деятельности запрещенных общественных объединений, преступных и террористических организаций и других);

негативных зависимостей, употребления наркотических, психотропных и иных психоактивных веществ, вызывающих психическую и физическую зависимость;

скрываемых заболеваний, препятствующих полноценному прохождению службы в правоохранительных органах, суицидальных наклонностей;

сокрытия сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, наличия двойного гражданства, использования фальшивых документов;

имевшихся фактов совершения коррупционных правонарушений, передачи посторонним лицам секретной или служебной информации;

фактов привлечения к уголовной ответственности и за совершение коррупционных правонарушений;

контактов с запрещенными общественными объединениями, преступными и террористическими организациями или участия в коммерческих структурах, если это ранее

злоупотребления должностными полномочиями.

Важным уточнением в поправках также отмечается то, что ходе проведения исследования при выдвижении на вышестоящие руководящие должности, служебного расследования с учетом специфики прохождения службы или обстоятельств, подлежащих установлению первым руководителем, могут быть дополнительно поставлены задачи, подлежащие выявлению.

Указан в документе и срок действия заключения полиграфологического исследования. Так, для граждан, принимаемых на службу в органы, органы гражданской защиты, государственную фельдъегерскую службу Республики Казахстан (на учебу в организации образования правоохранительных органов) составляет один год. А для сотрудников органов, проводимых при выдвижении на вышестоящие руководящие должности (в рамках аттестации или внеплановой аттестации, или конкурса на вышестоящую руководящую должность) составляет 3 года.

"Информация, полученная в ходе исследования, носит вероятностный, рекомендательный характер, а также вспомогательное значение и используется сотрудниками кадровых подразделений, приемными комиссиями организаций образования правоохранительных органов, аттестационными и конкурсными комиссиями и службами собственной безопасности", - отмечается в документе.

Проект документа вынесен на публичное обсуждение до 14 февраля 2025 года.

Добавим, что полиграфологическое исследование, согласно информации в документе, - процедура опроса, заключающаяся в регистрации с помощью специальных датчиков отдельных физиологических реакций человека.

Ранее сообщалось, что 27 кандидатов в руководители компаний "Самрук-Казына" не прошли тест на детекторе лжи.

А в конце 2023 года стало известно, что в Кыргызстане собираются ввести проверку на полиграфе для кандидатов в госслужащие. Это одна из мер по борьбе с коррупцией.

Ранее мы также рассказывали, как корреспондент NUR.KZ лично проходил подобное исследование, чтобы узнать, как проходит сам опрос и можно ли все-таки обмануть полиграф. Подробнее - здесь.