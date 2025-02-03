"Нашли потерянную вещь - наказание": на рассылку в Сети отреагировали в МВД

В Сети "гуляет" информация, что теперь в Казахстане могут наказать тех, кто находит потерянные вещи. В Stopfake.kz предупредили, что эта информация - недействительная.

"В Сети распространилась информация о том, что теперь в Казахстане могут наказать тех, кто находит потерянные вещи. Якобы человеку, нашедшему потерянные деньги, может быть даже предъявлено обвинение по статье "Кража".

В сообщении говорится, что если человек нашел деньги, кошелек, мобильный телефон на улице или в общественном месте, то необходимо записать на видео, где и как это произошло. Затем следует обратиться в полицию и дождаться ее прибытия", - отмечают фактчекеры.

На такую информация в Сети отреагировали в пресс-службе МВД РК.

"Согласно п. 2 действующего Нормативного постановления Верховного суда РК от 11 июля 2003 года № 8 "О судебной практике по делам о хищениях" присвоение найденного или случайно оказавшегося у виновного чужого имущества не может рассматриваться как хищение. В связи с чем распространяемая информация не является действительной", - говорится в официальном ответе ведомства.

Стоит отметить, что обнаружив чужое потерянное имущество, важно не только постараться вернуть их владельцу, но и обезопасить себя от возможных неприятных последствий и обвинений. Как это сделать, мы писали здесь.

Сообщалось также, что если казахстанцы случайно нашли крупную сумму денег или драгоценности, то их можно оставить себе. Но при этом важно выполнить определенные законные действия. Какие - подробно писали в материале.

Добавим, что согласно статье 245 Гражданского кодекса РК, казахстанцы обязаны немедленно уведомить о найденных деньгах или других вещах собственника этого имущества или кого-либо из других известных ему лиц, имеющих право получить найденное, и возвратить находку.