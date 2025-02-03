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Трансформатор незаконно установили на участке кызылординца

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Трансформаторная установка
Трансформатор и опоры с проводами. Иллюстративное фото: Evgen_Prozhyrko / Getty Images

На земельном участке жителя Кызылорды АО "РЭК" незаконно установило трансформатор и опоры с проводами, что привело мужчину в суд, передает NUR.KZ со ссылкой на Верховный суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, жителю Кызылорды с 2021 года принадлежит земельный участок площадью 1 000 кв.м. На нем в 2015 году АО "РЭК" установило трансформаторную установку мощностью 0,4 кВ, а также опоры с присоединенными к ним четырьмя проводами.

Владелец участка обратился в суд с тем, чтобы обязать соответствующие органы убрать трансформатор, поскольку он был установлен незаконно, без необходимых документов.

Акимат сообщил об отсутствии возможности переноса установки в другое место. Истец указал, что его участок предназначен для индивидуального жилищного строительства, а трансформатор препятствует проведению строительных работ.

Суд, рассмотрев дело, в том числе в ходе выездного заседания, установил, что согласно ситуационной схеме, выданной специалистами, один из 23 трансформаторов АО "РЭК" следовало установить напротив участка истца, то есть через улицу. Однако, поскольку в этом месте проложена автодорога, трансформатор разместили на территории участка истца, что не соответствовало плану.

Кызылординский городской суд, учитывая изложенные обстоятельства, удовлетворил иск и обязал АО "РЭК" демонтировать трансформатор, установленный перед земельным участком истца, так как он препятствует въезду и выезду.

АО "РЭК" обжаловало это решение в апелляции. Кызылординский областной суд, изучив материалы дела, подтвердил незаконность установки трансформатора. Решение суда первой инстанции оставили без изменений, а жалобу АО "РЭК" - без удовлетворения.

Ранее в Жамбылской области отменили постановление акима города об отказе в предоставлении земельного участка после иска местной жительницы к нему. Женщина просила предоставить дополнительный прилегающий участок к уже принадлежащему ей участку, так как на запрашиваемом участке фактически расположен ее жилой дом.

А карагандинец обратился в суд с административным иском к акиму города о незаконности его постановления о предоставлении другому гражданину прав на участок земли. На данном земельном участке имеются его инженерные коммуникации, а также заграждается выезд из дома на проезжую улицу.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2217402-transformator-nezakonno-ustanovili-na-uchastke-kyzylordinca/