Туман, метели, гололед: синоптики предупредили казахстанцев о непогоде

Штормовое предупреждение объявили в ряде регионов Казахстана из-за ухудшения погодных условий в воскресенье, 2 февраля, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

2 февраля ночью и утром на западе, севере, юге Атырауской области ожидается туман.

Аналогично в Атырау ночью и утром ожидается туман.

На западе, севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидаются небольшие осадки (дождь, снег), гололед, туман.

В Уральске 2 февраля ожидаются небольшие осадки (дождь, снег), гололед, туман.

На юге, в горных районах Алматинской области временами ожидаются туман, на дорогах гололедица.

В Алматы 2 февраля ночью и утром ожидаются туман, на дорогах гололедица.

Также в Қонаеве ночью и утром туман, на дорогах гололедица.

На западе, юге, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается туман. Днем на горных перевалах области низовая метель. Также на горных перевалах области ветер скоростью 15-20 м/с.

В Шымкенте 2 февраля ночью и утром ожидается туман.

И в Туркестане ночью и утром - туман.

В Акмолинской области ожидаются ночью снег, метель, днем на севере, востоке области осадки (снег, дождь), на юге области небольшие осадки (снег, дождь), низовая метель. Гололед. На западе, юге области ожидается туман. На севере, востоке области ветер: порывы скоростью 15-20 м/с.

В Кокшетау 2 февраля ожидается гололед.

На севере, востоке, юге Костанайской области ожидаются небольшие осадки (дождь, снег), гололед, туман.

В горных районах Жамбылской области ожидаются снег, гололед, низовая метель. На севере, юге, в горных районах области - туман. Утром и днем на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области ветер скоростью 15-20 м/с, порывы скоростью 23 м/с.

В Таразе 2 февраля временами ожидается туман.

В центре, на севере Кызылординской области ожидается туман. В центре области ветер скоростью 15-20 м/с.

В Кызылорде 2 февраля временами ожидается туман.

Ночью на западе, севере, востоке Карагандинской области ожидаются снег, метель, днем на западе, севере, востоке области осадки (дождь, снег), метель, гололед. На севере, востоке области туман.

В Караганде 2 февраля ночью ожидаются снег, метель, днем осадки (дождь, снег), метель, гололед и туман.

В Астане 2 февраля ожидаются ночью снег, днем осадки (снег, дождь). Низовая метель, гололед.

Ночью на западе, севере, в центре области Абай ожидаются снег, метель, днем снег, метель. На востоке, юге области туман. На западе, севере, в центре области ветер скоростью 15-20 м/с.

Ночью на севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются снег, метель; аналогично днем - снег, метель. На востоке, юге области туман. На западе, севере области ветер скоростью 15-20 м/с.

2 февраля ночью на востоке области Ұлытау ожидаются небольшой снег, метель. Днем на западе, севере, востоке области гололед. На севере, востоке, в центре области туман.

В Жезказгане 2 февраля ожидается туман.

На севере, востоке Актюбинской области продолжатся небольшие осадки (снег, дождь), гололед, туман.

В Актобе 2 февраля ночью и утром сохранится туман.

Ночью в Северо-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь, снег), днем на севере, востоке, юге области небольшие осадки (дождь, снег). На севере, востоке, юге области ожидаются гололед, низовая метель, туман.

В Петропавловске 2 февраля ожидаются ночью осадки (дождь, снег), днем небольшие осадки (дождь, снег). Ожидаются гололед, низовая метель.

Ночью в Павлодарской области ожидается снег, днем на западе, юге, востоке осадки (снег, дождь). На западе, юге области низовая метель, днем гололед. Ветер скоростью 9-14 м/с, на западе, юге области порывы скоростью 15-20 м/с.

В горных районах области Жетісу 2 февраля ожидается туман. На востоке области ветер, скорость порывов 15-20 м/с.