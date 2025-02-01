Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Казахстанец пожаловался на недолив бензина на АЗС Алматы: компании назначили штраф 3 млн тенге

Опубликовано:

Автозаправочная станция
АЗС. Иллюстративное фото: gutaper / Getty Images

В Алматы при внеплановой проверке был установлен недолив 100 мл на 20 литров бензина марки АИ-95-К4 на АЗС № 132, передает NUR.KZ со ссылкой на Комитет технического регулирования и метрологии.

Как сообщается на официальном сайте Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции РК, департамент Комитета по городу Алматы провел внеплановую проверку в отношении ТОО "Газпромнефть-Казахстан Операционная компания" на основании обращения физического лица.

Проверка касалась соблюдения требований Закона РК "Об обеспечении единства измерений", "О техническом регулировании" и других нормативно-правовых актов в области метрологии.

"В ходе государственного метрологического контроля за количеством товаров, отчуждаемых при совершении торговых операций, было установлено отклонение, превышающее допустимую погрешность при отпуске автомобильного бензина марки АИ-95-К4 через топливораздаточную колонку (ТРК) № 1. При отпуске 20 литров бензина недолив составил 100 мл, что является нарушением стандартов", - сообщает ведомство.

Контроль отпуска горюче-смазочных материалов (ГСМ) на АЗС № 132 ТОО "Газпромнефть-Казахстан Операционная компания" осуществлялся с использованием металлического эталонного мерника М2Р-20, поверенного в установленном порядке и действующего до 24 апреля 2025 года.

Согласно перечню измерений, относящихся к государственному регулированию, установленному приказами и.о. Министра энергетики РК от 11 марта 2019 года №81 и Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 18 марта 2019 года №143, предельно допустимая погрешность измерения объема нефтепродуктов на АЗС составляет ±4%.

"Всего при приеме, хранении и отпуске ГСМ на АЗС № 132 используются различные средства измерений, включая уровнемеры, мерник эталонный металлический, метроштоки и ТРК.

Однако при проверке одной из единиц средств измерений - ТРК № 1 - было выявлено, что отклонение превышает допустимую погрешность, что привело к признанию данного оборудования непригодным к применению.

По результатам внеплановой проверки установлены нарушения статьи 19 Закона Республики Казахстан "Об обеспечении единства измерений".

За нарушение требований закона ТОО "Газпромнефть-Казахстан Операционная компания" было привлечено к административной ответственности и наложен штраф в размере 3 145 600 тенге", - резюмируется в публикации.

Напомним, предельные цены на бензин отменили в Казахстане. Теперь продавцы ГСМ смогут самостоятельно устанавливать ценники.

Ранее в Минэнерго объяснили, что решение отменить предельные цены на ГСМ было обусловлено существующим ценовым разрывом с другими странами, из-за чего дешевое казахстанское топливо "перетекало" за границу, что приводило к его дефициту.

Также низкие цены на бензин и дизель, по мнению Минэнерго, делали невозможной модернизацию отрасли, тогда как отмена "потолка" и повышение цен поможет не только улучшить сферу, но и привлечь инвестиции.

Ранее глава ведомства также отметил, что повышение цен на ГСМ казахстанцам стоит ждать уже с февраля этого года.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2217149-kazahstanec-pozhalovalsya-na-nedoliv-benzina-na-azs-almaty-kompanii-naznachili-shtraf-3-mln-tenge/