Казахстанец пожаловался на недолив бензина на АЗС Алматы: компании назначили штраф 3 млн тенге

В Алматы при внеплановой проверке был установлен недолив 100 мл на 20 литров бензина марки АИ-95-К4 на АЗС № 132, передает NUR.KZ со ссылкой на Комитет технического регулирования и метрологии.

Как сообщается на официальном сайте Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции РК, департамент Комитета по городу Алматы провел внеплановую проверку в отношении ТОО "Газпромнефть-Казахстан Операционная компания" на основании обращения физического лица.

Проверка касалась соблюдения требований Закона РК "Об обеспечении единства измерений", "О техническом регулировании" и других нормативно-правовых актов в области метрологии.

"В ходе государственного метрологического контроля за количеством товаров, отчуждаемых при совершении торговых операций, было установлено отклонение, превышающее допустимую погрешность при отпуске автомобильного бензина марки АИ-95-К4 через топливораздаточную колонку (ТРК) № 1. При отпуске 20 литров бензина недолив составил 100 мл, что является нарушением стандартов", - сообщает ведомство.

Контроль отпуска горюче-смазочных материалов (ГСМ) на АЗС № 132 ТОО "Газпромнефть-Казахстан Операционная компания" осуществлялся с использованием металлического эталонного мерника М2Р-20, поверенного в установленном порядке и действующего до 24 апреля 2025 года.

Согласно перечню измерений, относящихся к государственному регулированию, установленному приказами и.о. Министра энергетики РК от 11 марта 2019 года №81 и Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 18 марта 2019 года №143, предельно допустимая погрешность измерения объема нефтепродуктов на АЗС составляет ±4%.

"Всего при приеме, хранении и отпуске ГСМ на АЗС № 132 используются различные средства измерений, включая уровнемеры, мерник эталонный металлический, метроштоки и ТРК.

Однако при проверке одной из единиц средств измерений - ТРК № 1 - было выявлено, что отклонение превышает допустимую погрешность, что привело к признанию данного оборудования непригодным к применению.

По результатам внеплановой проверки установлены нарушения статьи 19 Закона Республики Казахстан "Об обеспечении единства измерений".

За нарушение требований закона ТОО "Газпромнефть-Казахстан Операционная компания" было привлечено к административной ответственности и наложен штраф в размере 3 145 600 тенге", - резюмируется в публикации.

Напомним, предельные цены на бензин отменили в Казахстане. Теперь продавцы ГСМ смогут самостоятельно устанавливать ценники.

Ранее в Минэнерго объяснили, что решение отменить предельные цены на ГСМ было обусловлено существующим ценовым разрывом с другими странами, из-за чего дешевое казахстанское топливо "перетекало" за границу, что приводило к его дефициту.

Также низкие цены на бензин и дизель, по мнению Минэнерго, делали невозможной модернизацию отрасли, тогда как отмена "потолка" и повышение цен поможет не только улучшить сферу, но и привлечь инвестиции.

Ранее глава ведомства также отметил, что повышение цен на ГСМ казахстанцам стоит ждать уже с февраля этого года.