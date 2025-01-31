"Недавно поднимали, куда еще больше": что думают казахстанцы о повышении цен на автогаз (видео)

В Казахстане с 1 февраля вырастут предельные цены на автогаз. Автовладельцы в спешке пытаются закупиться топливом по старой цене, передает телеканал "Астана".

Как сообщает телеканал, новость о том, что с завтрашнего дня стоимость на сжиженный газ повысится, создала сегодня коллапс на АГЗС в Актау. Люди стараются успеть заправить машины по старой цене, сегодня она еще 59 тенге за литр. Но уже завтра станет на 6 тенге выше.

В Мангистауской области водители на новость о росте предельных цен отреагировали сразу. Одни считают, что для этого региона рост небольшой, другие возмущены повышением стоимости.

"Если честно, для меня повышение на 6 тенге в принципе терпимо. Сейчас за заправку полного бака я плачу около трех тысяч тенге, но не думаю, что эта новость понравится другим водителям",

"Конечно, дорого. Пусть будет как раньше. Очередь посмотрите - 2 часа в очереди стою. Мы недовольны в общем", - поделились жители Актау с журналистами.

Отмечается, что в Мангистауской области самая низкая наценка за литр газа. В регионе имеется собственный нефтеперерабатывающий завод. Именно на его модернизацию будет направлена наценка.

По словам чиновников, у предприятия попросту не хватает средств на ремонт и увеличение мощности, а они необходимы, ведь ежегодно потребность в сжиженном газе только увеличивается.

"Из года в год накапливается износ основного оборудования. Также у нас есть затратная часть, связанная с транспортировкой сжиженного газа, и для того, чтобы в дальнейшем было полноценное обеспечение потребителей сжиженным газом, к сожалению, вынуждены корректировать цену в сторону увеличения, чтобы обеспечить модернизацию наших мощностей", - заявил замглавы управления энергетики и ЖКХ акимата Мангистауской области Абай Естекбаев.

При этом, как отметил спикер, чиновники не исключают волнений со стороны автовладельцев, но тут же отмечают, что ведут разъяснительную работу. Для того, чтобы исключить спекуляцию среди реализаторов газа, здесь проводят ежедневный мониторинг.

На автозаправках Уральска ажиотажа пока нет. Цены на топливо остаются на прежнем уровне, но между собой водители уже обсуждают, насколько на автогаз может максимально повысится цена.

К новости об отмене госрегулирования цен на ГСМ они отнеслись без особого оптимизма. Они переживают, что это повлечет за собой рост стоимости товаров и услуг, связанных с перевозками и логистикой.

"Повышение цен на топливо, конечно, будет влиять на карман людей, простых людей. Тяжело будет",

"И так недешево стоит, еще и поднимут, будет проблематично, тем более недавно поднимали. Куда еще больше. Придется сократить поездки, то есть как-то экономить на этом",

"Конечно, я против, конечно! Куда еще! Конечно, хотелось, чтобы все было доступным, особенно пенсионерам. А сейчас как", - поделились жители Уральска.

Отмечается, что на автогазе в Приуралье работает большинство автомобилей и микроавтобусов. Газ используют более 50 тысяч авто. И объемы потребления голубого топлива постоянно растут. При этом дефицита автогаза в регионе нет, сообщили в управлении энергетики и ЖКХ.

"Розничная цена на сжиженный газ - цена 1 литра - будет составлять 77 тенге. В отдаленных районах - 82 тенге за 1 литр. В рамках планов поставки на январь утвержден объем в количестве 4130 тонн. В настоящий момент 90% поставлено на область. На февраль утверждены объемы в количество 3600 тонн", - проинформировал замглавы управления энергетики и ЖКХ ЗКО Беймбет Муисн.

Уже завтра торговцы топливом будут менять ценники на заправках В регионе цена на автогаз поднимется на 7 тенге. Но сколько будет таких повышений, неизвестно. Антимонопольщики обещают следить за ситуацией.

Напомним, стало известно, что с 1 февраля в Казахстане повысят цены на автогаз. Проектом опубликованного в Сети приказа предполагалось, что предельная розничная цена увеличится в районе от 6 до 21 тенге в зависимости от регионов.

Кроме того, в стране отменили и предельные цены на бензин. Теперь продавцы ГСМ смогут самостоятельно устанавливать ценники. По прогнозу Минэнерго, первое повышение составит не более 5 тенге.

При этом еще летом прошлого года глава Минэнерго заявлял, что в Казахстане требуется поэтапно повысить цены на товарный газ, чтобы в стране не было резкого скачка цен для населения.

А в марте прошлого года на заседании коллегии Минэнерго министр Алмасадам Саткалиев высказался о ситуации с производством сжиженного газа в стране.

"Из-за нерентабельности производства сжиженного нефтяного газа отрасль несет убытки, не проводятся регулярные ремонтные работы и не инвестируются средства в модернизацию", - отметил Саткалиев.