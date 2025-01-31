На видео с "задержанием" блогера в Астане отреагировали в полиции

В Сети распространяется видео, на котором якобы задерживают блогера из Астаны Алибека Ермагамбетова. На видео отреагировали в пресс-службе департамента полиции города, передает NUR.KZ.

Видео задержания мужчины публикует Telegram-канал Astanovka98. В посте отмечается, что в Астане якобы задержали блогера Алибека Ермагамбетова. Кадры, как утверждается, засняли очевидцы сегодня на улице Сарайшык.

В столичной полиции сообщили, что распространяемая информация о задержании блогера не соответствует действительности.

"Департамент полиции города Астаны совместно с Алибеком Ермагамбетовым подготовили социальный ролик о борьбе с наркотиками и их последствиях. Просим доверять только официальным источникам информации", - отмечается в сообщении.

В январе сообщалось, что двух блогеров и предпринимателя задержали в Алматы, их подозревают в вымогательстве миллионов тенге.

Тогда сообщалось, что подозреваемые, используя шантаж и угрозы публикации компрометирующих материалов в соцсетях, вымогали 8 млн тенге. Кроме того, они пытались склонить потерпевшего к отказу от претензий на сумму 20 млн тенге, которую предприниматель обязан был выплатить по решению суда.

В этом году в городе Уштобе области Жетісу сотрудниками полиции был задержан местный блогер по подозрению в вымогательстве. По версии полиции, блогер вымогал 10 млн тенге у предпринимателя за удаление со своей страницы ранее снятого видео о якобы некачественном строительстве.

В конце прошлого года в Туркестанской области задержали блогера по подозрению в вымогательстве миллиона тенге. По данным полиции, он, угрожая воспрепятствовать реализации образовательного проекта в школах, требовал деньги у его организаторов. При проверке у задержанного были обнаружены банковская карта с переведенной суммой и служебное удостоверение журналиста.

Также в декабре 2024 года в Алматы задержали блогера, которого подозревают в вымогательстве 700 тыс. тенге. По данным полиции, блогер, угрожая потерпевшему выложить в социальную сеть видео, вымогал у него 700 тысяч тенге.

Мы также писали в конце года, что в Казахстане задержали лиц, причастных к публикациям в Telegram-канале QirSabyn. Их подозревают в вымогательстве денег взамен на условие не публиковать компромат.