Башня из списка памятников республиканского значения обрушилась в Казахстане

В Туркестанской области обрушилась простоявшая несколько веков башня Акбикеш, ситуацию прокомментировали в местном исполнительном органе, передает NUR.KZ

Казахстанский поэт и журналист Торегали Ташенов на своей странице в Facebook сообщил об обрушении башни Акбикеш в Туркестанской области. По словам Ташенова, в поэме "Зафар-наме" написано, что башня была построена в конце XIV века, во времена Эмира Тимура.

По данным Ташенова, когда-то высота башни составляла 25 метров в высоту. Он предположил, что башня обрушилась из-за того, что крыша исторического памятника была открытой и подверглась воздействию снега и дождя.

Общественный деятель Жылбек Керимбек также сообщил об обрушении памятника на своей странице в Facebook. По его словам, он несколько лет назад обращал внимание на состояние памятника, но к его словам не прислушались.

Обе публикации прокомментировали в акимате Созакского района. В сообщении указано, что башня Акбикеш включена в список памятников республиканского значения Министерства культуры и спорта РК.

"В 2020 году были проведены реставрационные работы кызылординским филиалом государственного учреждения "Казреставрация" по заказу Минкультуры.

25-26 января 2025 года часть башни снова обрушилась из-за снега и дождя", - сообщили в акимате.

В сообщении также указано, что акимат направил письмо о текущем состоянии памятника в областное управление культуры.

Напомним, зимой 2023 года мы писали, что в Туркестанской области начала разрушаться уникальная средневековая башня Акбикеш, которая была отреставрированная всего несколько лет назад. Тогда на реставрацию из бюджета выделили 30 млн тенге.

Тогда сообщалось, что караульную башню построили, чтобы вести дозор на Великом шелковом пути. Уникальное сооружение расположено в предгорьях Каратау и по легенде носит имя красавицы Акбикеш.

По словам местных жителей, сложные работы по реставрации сначала доверили приезжим рабочим, а когда они сбежали, привлекли рабочих из местных аулов. Поэтому та облицовка, которая должна была спасти башню от разрушения, не продержалась и года.