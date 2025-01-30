Сильный снег, метель и туманы ожидаются в пятницу в Казахстане

Штормовое предупреждение объявили в ряде регионов Казахстана из-за ухудшения погодных условий в пятницу, 31 января, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

31 января в области Жетісу ожидаются ночью снег, днем осадки (преимущественно снег). В горных районах области временами туман, гололед. На севере области ветер, порывы скоростью 15-20 м/с.

В Восточно-Казахстанской области ожидается снег, ночью на севере, востоке области сильный снег, метель.

31 января на севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидаются туман, гололед.

В Уральске ожидаются туман, гололед.

31 января ночью и утром на северо-востоке Мангистауской области ожидается туман.

Также на западе, юге Костанайской области ожидается туман.

31 января ночью на севере, западе, в горных и предгорных районах, днем в горных районах Туркестанской области ожидаются снег, гололед. На севере, западе, в горных и предгорных районах области туман, на горных перевалах области низовая метель. Ветер на горных перевалах области скоростью 15-20 м/с.

В Шымкенте 31 января ночью ожидаются снег, гололед. Временами туман.

В Туркестане также 31 января ночью ожидаются снег, гололед. Временами туман.