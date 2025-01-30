Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Сильный снег, метель и туманы ожидаются в пятницу в Казахстане

Опубликовано:

Люди ходят по дороге в метель
Метель. Иллюстративное фото: David Pollack/Getty Images

Штормовое предупреждение объявили в ряде регионов Казахстана из-за ухудшения погодных условий в пятницу, 31 января, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

31 января в области Жетісу ожидаются ночью снег, днем осадки (преимущественно снег). В горных районах области временами туман, гололед. На севере области ветер, порывы скоростью 15-20 м/с.

В Восточно-Казахстанской области ожидается снег, ночью на севере, востоке области сильный снег, метель.

31 января на севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидаются туман, гололед.

В Уральске ожидаются туман, гололед.

31 января ночью и утром на северо-востоке Мангистауской области ожидается туман.

Также на западе, юге Костанайской области ожидается туман.

31 января ночью на севере, западе, в горных и предгорных районах, днем в горных районах Туркестанской области ожидаются снег, гололед. На севере, западе, в горных и предгорных районах области туман, на горных перевалах области низовая метель. Ветер на горных перевалах области скоростью 15-20 м/с.

В Шымкенте 31 января ночью ожидаются снег, гололед. Временами туман.

В Туркестане также 31 января ночью ожидаются снег, гололед. Временами туман.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2216747-silnyy-sneg-metel-i-tumany-ozhidayutsya-v-pyatnicu-v-kazahstane/