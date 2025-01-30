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Парковку рядом с одной из мечетей в Астане будут закрывать каждую пятницу

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Знак "стоп", стоящий на дороге
Знак "Стоп". Иллюстративное фото: Ralf Hirschberger/Picture alliance/Getty Images

В Астане с 31 января каждую пятницу будут закрывать парковку при мечети Әл-Фаттах по улице М.Нарикбаева, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата города.

По информации акимата города, опубликованной в Telegram-канале, парковка будет временно закрыта каждую пятницу, с 12 до 14 часов, начиная с 31 января 2025 года.

"Ограничение вводится в связи с высокой загруженностью данного участка в указанный период и направлено на обеспечение безопасности и удобства для всех участников движения.

Для парковки автомобилей можно воспользоваться альтернативными стоянками, расположенными у жилых комплексов Green Garden (по улице Баян Сулу), Eva (вдоль улиц Баян Сулу и М. Нарикбаева), Ерке (вдоль улиц М.Нарикбаева и Айтеке би), Аркада (вдоль улицы Айтеке би)", - сообщили в акимате.

Напомним, в декабре прошлого года жители Алматы пожаловались на мужчин, которые перекрыли проезжую часть для совершения молитвы. В полиции города прокомментировали инцидент.

О произошедшем высказались в Духовном управлении мусульман Казахстана (ДУМК). Там объяснили, что прихожане, пришедшие в тот день на пятничную молитву, не смогли поместиться во дворе мечети.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2216706-parkovku-ryadom-s-odnoy-iz-mechetey-v-astane-budut-zakryvat-kazhduyu-pyatnicu/