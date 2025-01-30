В Минсельхозе сделали заявление из-за скандала с замерзшим картофелем

В Министерстве сельского хозяйства сделали заявление после того, как предприниматели Казахстана обвинили чиновников в задержке картофеля на границе с Узбекистаном, передает NUR.KZ.

Накануне стало известно, что казахстанские предприниматели собираются подать в суд на чиновников из-за задержанного на станции Сарыагаш картофеля. Они заявили, что продали картофель в Узбекистан, после чего грузовой состав отправился к покупателю. По их словам, на границе вагоны остановили для фитосанитарной проверки, но после этого овощ простоял больше 10 дней, якобы перемерз и испортился.

Сегодня на сайте Минсельхоза было опубликовано заявление по ситуации.

"Сообщаем, что на партии картофеля общим тоннажем 2.7 тыс. тонн фитосанитарные сертификаты грузоотправителями были получены до введения запрета на вывоз картофеля всеми видами транспорта в третьи страны.

Однако, при пересечении границы на станции Сарыагаш возникли вопросы к грузоотправителям из-за ряда нарушений, в том числе значительного занижения стоимости картофеля. Согласно документам, картофель продавался на экспорт по 40-50 тенге кг. По данной причине вагоны были задержаны до выяснения всех обстоятельств", - сказано в комментарии.

В министерстве заявили, что после проверки документации, 42 вагона с картофелем были отправлены в Узбекистан.

"Также во время проверки предприниматели имели возможность реализовать картофель и на внутренний рынок по конкурентной цене в случае угрозы порчи товара. Отметим, что все 10 грузоотправителей претензий касательно состояния картофеля к государственным органам не предъявляли", - добавили в Минсельхозе.

Напомним, 19 января в Казахстане было принято решение об ограничении вывоза картофеля в третьи страны сроком на 6 месяцев в связи с резким скачком цен на овощ.

28 января, в Казахстане вступил в силу приказ о запрете вывоза картофеля из Казахстана. Запрет не распространяется на страны ЕАЭС.

На фоне этого в Казахстане сложилась напряженная ситуация с ценами на картофель. Как узнали журналисты NUR.KZ, всего за неделю картофель в Казахстане подорожал сразу на 8,3%. В годовом разрезе рост цен вообще достиг 57,8%. В каком регионе цены выросли сильнее всего - можно узнать здесь.