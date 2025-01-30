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ЭКО, суррогатное материнство и уят: мелодрама "Онда біреуден туып ал" выйдет в прокат 6 марта

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Постер фильма "Онда біреуден туып ал"
Постер фильма "Онда біреуден туып ал": Dastan Media

Жулдыз Абудкаримова и Таукел Муслим сыграли главные роли в мелодраме "Онда біреуден туып ал" - четвертом полнометражном фильме кинокомпании Dastan Media. В широкий прокат кинолента выйдет 6 марта.

Главная героиня картины – Салтанат (Жулдыз Абдукаримова) – образована, успешна, независима и…одинока. В свой 38-й день рождения девушка решает, что последний пункт нужно менять. Поиск суженого, как известно, дело долгое и гарантий не дает, а вот ребенок вполне может решить проблему одиночества. К тому же, и подруга рекомендует воспользоваться передовыми методами зачатия, а мама и бабушка открыто советуют «родить для себя».

"У нас в менталитете есть такой дуализм: с одной стороны, мы критикуем женщин, воспитывающих ребенка без мужа, мол, это "уят"», а с другой стороны, если девушка долго не выходит замуж, то все родственники в один голос ей советуют "хотя бы родить". Поэтому тема ЭКО, суррогатного материнства сейчас актуальны в нашем обществе. Вот обо всем этом мы и хотим поговорить с нашим зрителем", – рассказал исполнительный продюсер фильма Рауан Шуакбаев.

В пылу поиска донора для процедуры ЭКО Салтанат случайно задевает чью-то машину, и через пару дней раздается звонок от одного разгневанного мужчины.

Айдос (Таукел Муслим) – успешный бизнесмен и вдовец. Просто девичья мечта в дистиллированном виде. После первой же встречи у них с Салтанат начинается бурный роман, который в корне меняет все планы девушки.

"Во всех наших фильмах мы исследуем поколение 40-50-летних людей. Нам интересны их истории, чувства и мысли. Они задаются теми же вопросами, что и более молодые люди, но, зачастую, в силу воспитания и условностей общества, принимают решения, которые только усугубляют проблемы. Этим фильмом мы в очередной раз хотим показать, что не нужно бояться нового, ведь перемены в жизнь могут произойти в любой момент", - поделился генеральный продюсер и один из сценаристов фильма Дастан Калдыбаев.

В фильме также снялись Күннұр Қалмырза и Мағауия Қозбағаров. Актеры сыграли семейную пару друзей Салтанат.

"Каждый раз бывая в гостях у своих друзей, Салтанат наблюдает картину простого семейного счастья: дом, дети, любящие друг друга супруги, и острее ощущает свое одиночество. Именно Жулдыз (Күннұр Қалмырза) советует ей воспользоваться услугами ЭКО и помогает в поисках донора, попадая вместе с подругой в смешные и нелепые ситуации", - рассказал сценарист фильма Жәмит Көшербаев, который уже 10 лет сотрудничает с Dastan Media.

Режиссером картины стал Ернар Нургалиев. Это вторая совместная работа Нургалиева и кинокомпании Dastan Media. Ранее они вместе сняли фильм «Студент көке».

На создание сценария ушло два месяца, и еще 4 месяца на съемки. Действия фильма разворачиваются в аудиториях университета NARHOZ, ЭКО Центре, в офисах и квартирах Esentai Tower, а также в поселке Мичурин.

В широкий кинотеатральный прокат фильм «Онда біреуден туып ал» выйдет 6 марта 2025 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2216559-eko-surrogatnoe-materinstvo-i-uyat-melodrama-onda-b-reuden-tuyp-al-vyydet-v-prokat-6-marta/