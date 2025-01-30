Казахстанскую авиакомпанию наказали после инцидента с несовершеннолетним

Авиакомпания не предоставила услугу несовершеннолетнему с ограниченными возможностями на борту, после чего была привлечена к ответственности, передает NUR.KZ со ссылкой на транспортную прокуратуру.

"3 ноября 2024 года по прилете рейса Санкт - Петербург - Астана авиакомпания не предоставила услугу по обслуживанию несовершеннолетнего пассажира с ограниченными возможностями. После длительного ожидания отец пассажира был вынужден самостоятельно вынести ребенка из салона самолета. Причиной несвоевременного обслуживания стало неверное сообщение сотрудников авиакомпании о необходимости кресла-коляски", - говорится в сообщении ведомства на официальном сайте.

После инцидента авиационная транспортная прокуратура Астаны отреагировала на нарушение прав пассажира с особыми потребностями.

В итоге за нарушение правил перевозок авиакомпания привлечена к административной ответственности (часть 1 статьи 571 Кодекса об административных правонарушениях Республики Казахстан).

Ранее в Сети появилась информация, что в аэропорту Костаная рейс авиакомпании FlyArystan до Алматы улетел без двух пассажиров. В авиакомпании отреагировали на информацию.

Также в августе 2024 года казахстанка рассказала в соцсети, что во время пересадки ее 12-летняя дочь осталась одна в аэропорту Астаны: девочку не взяли на рейс, несмотря на наличие брони билета. При этом сотрудники FlyArystan заверили сопровождающего, что они сами посадят ребенка на борт после устранения якобы возникших технических неполадок. Однако школьницы в самолете не оказалось.

Авиакомпания FlyArystan принесла официальные извинения женщине и ее дочери, разъяснив ситуацию. Как оказалось, из-за замены воздушного судна на менее вместительное авиакомпания не смогла предоставить ребенку место на борту самолета. Во FlyArystan незамедлительно начали служебную проверку.

Следом последовала реакция Комитета гражданской авиации - здесь заявили, что привлекут авиакомпанию к административной ответственности.

Добавим, что согласно ч. 1 ст. 571 КоАП РК, нарушение правил международных перевозок пассажиров, багажа и грузов, за исключением перевозок автомобильным и железнодорожным транспортом, - влечет штраф в размере пятидесяти месячных расчетных показателей.