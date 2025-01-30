8-летняя девочка передумала играть на улице, села в автобус и уехала в Астану

В Акмолинской области искали 8-летнюю девочку, которая, как оказалось, села в автобус и уехала в Астану к родственникам, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, в полицию за помощью обратилась мать восьмилетней девочки, которая 28 января около 13.00 вышла из дома и не вернулась.

Стражи порядка оперативно организовали поиски, а информацию о пропавшей девочке незамедлительно передали всем нарядам полиции. К поискам также присоединились представители общественности, педагоги и неравнодушные жители района.

Сотрудники полиции проверили записи с камер видеонаблюдения, опросили очевидцев, провели подворный обход.

На одном из видео они заметили, что девочка села в пассажирский транспорт и уехала в неизвестном направлении, предположительно, в Астану. Это позже и подтвердилось. Около 17.00 было установлено, что пропавшая девочка находится в столице у родственников.

"Как выяснилось, после дополнительных занятий она решила поиграть на улице, но затем передумала, села в автобус и самостоятельно отправилась в столицу", - уточнили в МВД.

Женщина записала видеообращение, выразив в нем благодарность сотрудникам отдела полиции Целиноградского района за оперативную работу в ходе поиска пропавшего ребенка.

Она отметила высокий профессионализм и внимательное отношение сотрудников отдела криминальной полиции, поблагодарив их за чуткость и внимание в сложной ситуации.

Ранее в Алматы обнаружили девушку, которая пропала 4 года назад. Казахстанка заявила о пропаже своей 16-летней дочери в Туркестанской области в 2021 году. Как оказалось, девушка работала в одном из заведений общественного питания в мегаполисе.

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