50 млн на отлов, 35 млн – на содержание: актюбинцы жалуются на нашествие бездомных собак (видео)

Жители Актобе напуганы растущим количеством бродячих собак, разгуливающим по городу. При этом на отлов четвероногих выделены миллионы тенге, передает сайт телеканала КТК.

Актюбинка Гульназ Акимниязова рассказала, что накануне на ее сына-четвероклассника напало несколько собак. Теперь женщина боится отпускать его одного и всегда встречает со школы, хотя учебное заведение находится всего в квартале от их жилого комплекса.

"Это произошло в обеденное время, когда он вышел из школы. Две собаки напали на него. Одна из них вцепилась в рукав куртки. К счастью, не успела прокусить. Он начал отгонять их сумкой для второй обуви. Все это увидела учительница, которая проезжала мимо, и тут же посадила сына в машину", – рассказала Гульназ Акимниязова.

В школе рассказывают, что это далеко не первый подобный случай. Вокруг учебного заведения много строящихся объектов. И как раз оттуда чаще всего выбегают бродячие псы, заметили педагоги. Впрочем, своры разгуливают и в самом центре города. Причем их количество растет. Чиновники считают, что это следствие прошлогодних паводков.

"Во время весенних паводков многие дачи затопило. Всем пострадавшим потом выдали квартиры в многоэтажных домах. А свое непригодное жилье вместе с питомцами забросили. Эти собаки ощенились, размножились. А сейчас из-за холодов все бегут в город, ищут пропитание", – заявил начальник отдела управления ветеринарии Актюбинской области Шахидолла Рахимов.

При этом в акимате признают, что многомиллионная программа по массовому чипированию и стерилизации бродячих животных фактически никак не повлияла на их численность. Как и, по всей видимости, на их агрессию. Во всяком случае, по официальным данным, после запуска этой программы меньше бездомных псов и кошек в области не стало. Жалобы на нападения со стороны четвероногих тоже не сокращаются.

Согласно официальной статистике, только с начала января в городскую ветстанцию поступило больше тысячи жалоб на агрессивных бродячих собак. Всех четвероногих, представляющих угрозу жизни и здоровью, ловят.

К слову, в этом году на отлов бездомных животных в области выделено больше 50 миллионов тенге, на их содержание – около 35 миллионов. Еще 2,5 миллиона – на чипирование. Однако безопаснее от этого горожане себя не чувствуют.

Источник: КТК