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Нетрезвую казахстанку за нецензурную брань сняли с авиарейса Актау - Баку

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Аэропорт
Аэропорт. Иллюстративное фото: Hinterhaus Productions/Getty Images

Нетрезвую пассажирку сняли с авиарейса Актау-Баку за нарушение правопорядка - нецензурную брань в адрес сотрудников службы досмотра, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщается в Telegram-канале МВД РК, инцидент произошел во время прохождения предполетного досмотра в аэропорту города Актау.

"49-летняя жительница города находясь в состоянии алкогольного опьянения выражалась нецензурной бранью в адрес сотрудников службы досмотра и не реагировала на замечания", - сообщают правоохранители.

Женщину задержали и привлекли к административной ответственности сразу по двум статьям КоАП РК - за распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения, за мелкое хулиганство с наложением штрафа в размере 5 МРП (19 660 тенге).

Материал по мелкому хулиганству направлен в суд для принятия процессуального решения.

"С начала года транспортными полицейскими страны пресечено порядка 53 факта мелкого хулиганства, когда граждане пренебрегли законом, нарушили общественный порядок и спокойствие других граждан.

А также за различные административные правонарушения с авиарейсов сняты 54 лиц, из них 31 за появление в общественных местах в состоянии опьянения и другие", - отмечается в публикации.

Напомним, неделю назад мы писали, что гражданина КНР оштрафовали и сняли с рейса за плевок в зале ожидания местных вылетов аэропорта Алматы.

А в ноябре прошлого года мы писали, что с начала 2024 года в Казахстане с авиарейсов сняли почти 500 граждан. Среди частых причин - появление пассажиров в пьяном виде и курение на борту самолета.

Например, в октябре в аэропорту Астаны задержали 34-летнего мужчину, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нецензурно выражался в адрес сотрудников авиакомпании и оказал неповиновение полиции.

В августе сотрудники линейного отдела полиции в аэропорту задержали 29-летнюю пассажирку авиарейса "Алматы-Сочи". Во время посадки она находилась в состоянии алкогольного опьянения, выражалась нецензурной бранью в адрес сотрудников авиакомпании, вела себя агрессивно, на замечания не реагировала.

В июле в соцсетях было опубликовано видео, на кадрах которого пассажирка жалуется, что ее не пускают на борт самолета якобы из-за "красных глаз". Она заявила, что может пройти экспертизу. Позже девушка признала, что была пьяна и выплатит штраф.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2216292-netrezvuyu-kazahstanku-za-necenzurnuyu-bran-snyali-s-aviareysa-aktau-baku/