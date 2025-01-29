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Павлодарцу вернули более миллиона тенге за ремонт квартиры

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Мужчина делает ремонт
Ремонт в квартире. Иллюстративное фото: LARISA SHPINEVA / Getty Images

Житель Павлодара добился возврата более 1 млн тенге за некачественный ремонт квартиры. В этом деле ему помог областной департамент торговли и защиты прав потребителей, передает Pavlodarnews.kz.

Мужчина договорился на комплексный ремонт под ключ своей квартиры, который предполагал в том числе замену всех окон и дверей. Сумма работ превышала миллион тенге. Однако исполнитель не только не уложился в срок, но и сделал ремонт низкого качества. 

"Потребитель обратился в суд, где наш департамент участвовал в качестве третьего лица. Сумма превышала миллион тенге, ее полностью вернули в судебном порядке", - сообщила исполняющая обязанности руководителя ведомства Нурсулу Аубакирова.

В прошлом году в департамент поступило 307 обращений с жалобами на сферу бытовых услуг. В антилидерах также розничная и электронная торговля. 

"Мы помогаем подготовить письменную претензию, с ней потребитель обращается к исполнителю, вопрос часто решается уже на первой стадии. Бывает, что вопрос решается, когда мы проводим проверку по непредоставлению в 10-дневный срок ответа на претензию", - пояснила Нурсулу Аубакирова.

Случается, что дело доходит до суда. В прошлом году таких разбирательств было 20.

Ранее жительница Павлодарской области купила кондиционер, который не заработал даже после заправки фреоном. Компанию-продавца обязали переустановить устройство, так как сервисным центром был выявлен дефект монтажа при установке.

А жительнице Павлодара в косметологической клинике навязали уходовые процедуры и косметику на 400 тыс. тенге. Деньги также помогли вернуть в департаменте торговли и защиты прав потребителей посредством составления досудебной претензии.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2216217-pavlodarcu-vernuli-bolee-milliona-tenge-za-remont-kvartiry/