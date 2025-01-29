Ботанический сад временно закрывают в Алматы

Ботанический сад в Алматы не будет работать три дня - с 29 по 31 января. Администрация сада объяснила временное закрытие техническими причинами, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу.

"Уведомляем вас, что 29, 30, 31 января ботсад будет закрыт по техническим причинам. С 1 февраля ботсад работает в обычном режиме: ежедневно с 10:00 до 19:00, касса и вход до 18:00. Технический перерыв работы кассы: 15:00-15:30. Приносим извинения за временные неудобства", - говорится в сообщении ботсада в Instagram-аккаунте.

Ранее мы сообщали, что администрация Ботанического сада Алматы обратилась к горожанам с призывом о помощи - птицам необходим корм на зимний период.

Отметим, что, как сообщается на его официальном сайте, Главный ботанический сад - это особо охраняемая природная территория со статусом природоохранной и научной организации, предназначенная для проведения исследований и научных разработок по охране, защите, воспроизводству и использованию растительного мира, в том числе редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений.

Это место не случайно называют "легкими города" - здесь собрана уникальная многотысячная коллекция флоры Казахстана, Европы, Крыма и Кавказа, Северной Америки и Восточной Азии. Вся территория Главного ботанического сада делится на 4 зоны:

экспозиционная зона (52,4 гектара) - это экспозиционные участки, которые открыты для доступа посетителей и где ведутся интродукционные испытания и культивирование древесных растений, а также площади коллекционных участков, закрытые для посещения;

(52,4 гектара) - это экспозиционные участки, которые открыты для доступа посетителей и где ведутся интродукционные испытания и культивирование древесных растений, а также площади коллекционных участков, закрытые для посещения; общественная зона (18,8 гектара), постоянно открытая для посетителей, где так же ведется научная работа;

(18,8 гектара), постоянно открытая для посетителей, где так же ведется научная работа; научная зона (29,1 гектара) - для проведения научных исследований и сохранения коллекций генофонда растений; зона включает интродукционные питомники, маточные насаждения растений для тиражирования, экспериментальные участки и резервные территории для развития;

(29,1 гектара) - для проведения научных исследований и сохранения коллекций генофонда растений; зона включает интродукционные питомники, маточные насаждения растений для тиражирования, экспериментальные участки и резервные территории для развития; административная и производственно-хозяйственная зоны (3,3 гектара): лаборатории, гаражи, парковки и складские помещения.