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Разрешить женам казахстанских послов работать на любых должностях предложила депутат

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Женщина в костюме
Женщина. Иллюстративное фото: Westend61/Getty Images

На заседании мажилиса депутат подняла вопрос трудоустройства жен казахстанских послов, а также пограничников - она заявила, что они фактически лишены права на труд, передает корреспондент NUR.KZ.

"В нашей стране есть категория лиц, которые лишены права на свободу труда, свободный выбор рода деятельности и профессии - не по своей воле, а по сложившимся семейным обстоятельствам. Это супруги послов, военнослужащих пограничников.

Супруги послов имеют право работать только на вакантных административных технических должностях в заграничном учреждении.

А если таких вакансий нет? Тогда у сопровождающей посла супруги нет работы, нет пенсионных отчислений, нет возможности иметь собственные средства и брать кредиты. Нет финансовой свободы.

За период нахождения на службе у супруги посла происходит депрофессионализация и проблемы при устройстве на работу при возвращении на родину", - заявила депутат Ирина Смирнова.

В пример она привела опыт других стран, где супругам послов засчитывают трудовой стаж во время проживания за границей, а супруг-посол имеет право перевести своей жене 50% своих пенсионных.

"Предлагаем рассмотреть данный вопрос для обеспечения конституционных прав вышеперечисленной группы граждан на труд и пенсионные отчисления", - заявила Смирнова.

Добавим, также сегодня депутат мажилиса Каракат Абден предложила провести в Казахстане амнистию для осужденных женщин, чьи преступления не связаны с насилием и не угрожают обществу.

Еще была поднята тема экологии: депутат Сергей Пономарев заявил, что экологическая ситуация в Алматы дошла до критического уровня, а местным жителям нужно носить маски.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2216184-razreshit-zhenam-kazahstanskih-poslov-rabotat-na-lyubyh-dolzhnostyah-predlozhila-deputat/