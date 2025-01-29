Киберполиция Алматы обратилась к ИП и владельцам ТОО

Киберполиция Алматы обратилась с предупреждением к горожанам – выросло число случаев мошенничества с участием юридических лиц, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Как сообщает медиапортал МВД, в Алматы появился новый вид мошенничества с участием отечественных юридических лиц.

"Детальный анализ показал, что за этими мошенническими схемами зачастую стоят лица, действующие из-за рубежа. Для создания иллюзии легитимности они используют казахстанские ИП и ТОО", – рассказали в правоохранительных органах.

По словам полицейских, злоумышленники убеждают людей открыть на свое имя фирму и передать ее в аренду, предлагая щедрое вознаграждение. При этом владельцы юридических лиц часто даже не подозревают, что стали частью мошеннической схемы.

"Наш совет: не передавайте свои ИП и ТОО в аренду третьим лицам, так как участились случаи использования арендованных компаний в преступных целях. В противном случае вы можете быть привлечены к уголовной ответственности. Кроме того, с вас может быть взыскан материальный ущерб в гражданском порядке", – предупредил начальник управления противодействия киберпреступности ДП Алматы Анес Калдыбаев.

Напомним, ранее сообщалось, что некоторым казахстанцам могут предложить открыть и "сдать в аренду" ИП или ТОО. Такой способ заработка не только незаконен, но и крайне опасен. Мы подробно рассказывали, чем грозят казахстанцам подобные махинации.

А фактчекеры ранее рассказывали о случаях, когда "сдавшие в аренду" ИП казахстанцы оставались с огромными долгами.

Например, в мае 2023-го жертвой мошенников стала казахстанская предпринимательница, которая решила заработать, сдав в аренду зарегистрированное на нее ИП. От ее имени продавали детские игрушки, однако через некоторое время онлайн-магазин из-за поступающих от покупателей жалоб расторг с ней договор.

Как оказалось, никаких продаж не было – мошенники оформляли заказы, получали деньги, но не отправляли купленные людьми игрушки. Когда женщина поняла, что ее обманули преступники, было поздно – несколько покупателей уже написали на нее заявления в полицию.

Был и другой похожий случай – "сдав в аренду" ИП, казахстанец остался должен государству 24 млн тенге. Именно столько составил НДС с якобы проданных "арендаторами" товаров.