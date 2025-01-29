Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Киберполиция Алматы обратилась к ИП и владельцам ТОО

Опубликовано:

Подписывают документы
Договор. Иллюстративное фото: pixabay.com

Киберполиция Алматы обратилась с предупреждением к горожанам – выросло число случаев мошенничества с участием юридических лиц, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Как сообщает медиапортал МВД, в Алматы появился новый вид мошенничества с участием отечественных юридических лиц.

"Детальный анализ показал, что за этими мошенническими схемами зачастую стоят лица, действующие из-за рубежа. Для создания иллюзии легитимности они используют казахстанские ИП и ТОО", – рассказали в правоохранительных органах.

По словам полицейских, злоумышленники убеждают людей открыть на свое имя фирму и передать ее в аренду, предлагая щедрое вознаграждение. При этом владельцы юридических лиц часто даже не подозревают, что стали частью мошеннической схемы.

"Наш совет: не передавайте свои ИП и ТОО в аренду третьим лицам, так как участились случаи использования арендованных компаний в преступных целях. В противном случае вы можете быть привлечены к уголовной ответственности. Кроме того, с вас может быть взыскан материальный ущерб в гражданском порядке", – предупредил начальник управления противодействия киберпреступности ДП Алматы Анес Калдыбаев.

Напомним, ранее сообщалось, что некоторым казахстанцам могут предложить открыть и "сдать в аренду" ИП или ТОО. Такой способ заработка не только незаконен, но и крайне опасен. Мы подробно рассказывали, чем грозят казахстанцам подобные махинации.

А фактчекеры ранее рассказывали о случаях, когда "сдавшие в аренду" ИП казахстанцы оставались с огромными долгами.

Например, в мае 2023-го жертвой мошенников стала казахстанская предпринимательница, которая решила заработать, сдав в аренду зарегистрированное на нее ИП. От ее имени продавали детские игрушки, однако через некоторое время онлайн-магазин из-за поступающих от покупателей жалоб расторг с ней договор.

Как оказалось, никаких продаж не было – мошенники оформляли заказы, получали деньги, но не отправляли купленные людьми игрушки. Когда женщина поняла, что ее обманули преступники, было поздно – несколько покупателей уже написали на нее заявления в полицию.

Был и другой похожий случай – "сдав в аренду" ИП, казахстанец остался должен государству 24 млн тенге. Именно столько составил НДС с якобы проданных "арендаторами" товаров.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2216097-kiberpoliciya-almaty-obratilas-k-ip-i-vladelcam-too/