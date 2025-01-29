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Казахстанские первоклассники получили дополнительные каникулы: названы даты

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Стулья подняли на парты
Стулья. Иллюстративное фото: pixabay.com

Учащиеся первых классов Казахстана получили дополнительные семь дней зимних каникул, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Министерства просвещения.

В Telegram-канале Министерства просвещения сообщили даты дополнительных каникул для первоклассников.

"В казахстанских школах с 9 января 2025 года началась III четверть, состоящая из 10 учебных недель.

Дополнительные каникулы для учащихся первых классов продлятся 7 календарных дней, с 10 по 16 февраля 2025 года", - сказано в сообщении.

Напомним, летом прошлого года Министерство просвещения утвердило даты начала и продолжительности учебного года для казахстанских школьников, а также периоды каникул в учебном 2024-2025 году.

Продолжительность 1 четверти составила восемь учебных недель, осенние каникулы - 7 календарных дней (с 28 октября по 3 ноября 2024 года включительно).

2 четверть продолжалась восемь учебных недель, зимние каникулы продлятся 10 дней (с 30 декабря 2024 года по 8 января 2025 года включительно);

3 четверть продлится 10 учебных недель, на весенние каникулы отведено 11 дней (с 21 по 31 марта 2025 года включительно).

4 четверть для школьников составит восемь учебных недель.

Отметим, что в 2022 году Министерство просвещения утвердило новую длительность учебного года в Казахстане, продлив его до 31 мая. Из-за этого в 2023 году последний звонок состоялся 1 июня. Однако многих родителей это не устроило. Поэтому в августе 2023 года в Казахстане вновь вернули прежнее проведение последнего звонка 25 мая.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2216073-kazahstanskie-pervoklassniki-poluchili-dopolnitelnye-kanikuly-nazvany-daty/