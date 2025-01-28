Загадка даже для GPS: как живут люди в "городе-призраке" в Алматинской области (видео)

В жилом массиве в Алматинской области, который находится между селами Жамбыл и Батан, живут около 300 человек. Но у массива нет названия, юридического статуса и адреса, передает телеканал Almaty.

Как сообщает телеканал, жилой массив в Алматинской области, у которого нет названия, юридического статуса и адреса - не отображается на картах. Дороги и центральные коммуникации тоже отсутствуют, а экстренные службы находят его только по подсказкам местных. И так люди живут почти 15 лет и привыкли полагаться только на себя.

Дома местных жителей, как отмечается в сюжете, по сути не существуют в официальных базах данных. И любые вопросы с документацией превращаются в непреодолимые препятствия. К примеру, местная жительница Нургуль Абайхан купила здесь участок еще в 2011 году под личный потребительский кооператив. Тогда женщина даже и не подозревала, что построила дом в зоне белого пятна на карте.

"Мы не можем прописаться. Мы "висим" в воздухе. Нас нигде нет в Казахстане. Участки покупали по рекламе. Карасайский район. У нас есть госакты, имеются документы. Люди делали документы в частном порядке. Хотя мы честные налогоплательщики. Мы платим все налоги", - поделилась жительница Карасайского района Нургуль Абайхан.

Отмечается, что населенный пункт находится между селами Жамбыл и Батан. Но в "слепой зоне". Многочисленные обращения в местные власти не дали результата, из-за чего все коммуникации жители проводили за свой счет.

"Когда мы писали заявление в акимат, то нам сказали, что нам дадут название лишь после того, когда населенный пункт будет составлять 5 тысяч человек. Нам этого не нужно. Пусть просто установят название улицы. Здесь всего лишь 60 домов. Потом написали заявление в Департамент архитектуры и градостроительства Алматинской области. А они все жалобы направили обратно в отдел акимата Карасайского района", - сказала жительница Карасайского района Айнур Тулешова.

Тяжело приходится и местным ученикам, ведь путь в школу - это как полоса препятствий: дети и их родители вынуждены проходить через опасный маршрут - трубу над рекой. И это единственный путь к школе.

Местные ответственные органы отмечают, что сейчас ведутся работы по присоединению жилого массива к ближайшему селу. Однако о точных сроках не заявили.

"Работы сейчас ведутся. Это поэтапно. Подготавливаться будут схемы границ, где будут проектировать генеральный план. Далее схемы собираем и предоставляем бюджетную заявку в управление архитектуры Алматинской области. Далее они разыгрывают тендер. После того, как тендер объявят, определятся проектные организации, которые будут разрабатывать генплан", - сообщил специалист отдела архитектуры и градостроительства Карасайского района Дармен Жапаров.

Но вопрос, по словам чиновников, решится только в течение года. А местные жители, после 15 лет ожидания, рады и такому ответу. Главное - чтобы их жилой массив наконец получит официальный статус и появится на картах.