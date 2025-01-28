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Взявший в долг 9 млн тенге казахстанец должен вернуть 25 млн тенге

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Мужчина грустит
Мужчина. Иллюстративное фото: Prostock-Studio / Getty Images

Мужчина взял в микрофинансовой организации 9 млн тенге, но из-за несвоевременной оплаты долга обязан выплатить почти 25 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на суд Шымкента.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, гражданское дело по иску микрофинансовой организации к мужчине о взыскании суммы задолженности рассмотрела в апелляционном порядке судебная коллегия по гражданским делам в Шымкенте.

В 2023 году между сторонами был заключен договор о предоставлении микрокредита, по которому мужчине предоставлен заем в размере 9 млн тенге. Мужчина обязался возвратить сумму займа согласно графику.

"Однако ответчик нарушал свои обязательства, в результате у него возникла задолженность. Это послужило поводом для обращения микрофинансовой организации с иском о взыскании около 25 млн тенге задолженности", - уточнили в суде.

Решением специализированного межрайонного экономического суда Шымкента иск был удовлетворен. С ответчика в пользу микрофинансовой организации взыскана сумма задолженности в размере 24 603 360 тенге и государственная пошлина в размере 738 101 тенге.

На судебном заседании коллегии стороны примирились. Мужчина иск признал в полном объеме. В связи с этим стороны направили в суд ходатайства об урегулировании спора в порядке медиации и утверждении медиативного соглашения на удобных для них условиях, прекращении производства по делу по обоюдному согласию.

"Ответчик обязался ежемесячно выплачивать по 1 млн тенге, а в последний месяц - более 13 млн тенге, истец в свою очередь отказался от иска", - пояснили в суде.

Коллегия утвердила соглашение об урегулировании спора в порядке медиации на 25 млн тенге. Из бюджета истцу возвращены 738 101 тенге ранее оплаченной госпошлины. Определение уже вступило в законную силу.

Ранее в Байконуре женщину оштрафовали за неисполнение судебного акта, по которому с нее как с должника взыскали деньги. В суде она объяснила, что в настоящее время является безработной, но полностью погасит долг после трудоустройства.

А пенсионера из ВКО, более восьми лет не погашавшего долг перед банком в размере 6 млн тенге, признали банкротом, несмотря на наличие недвижимости. Суд установил, что согласно составленному заключению финансового управляющего должник неплатежеспособен.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2215785-vzyavshiy-v-dolg-9-mln-tenge-kazahstanec-dolzhen-vernut-25-mln-tenge/

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