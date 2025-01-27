Замерзла тормозная система: дальнобойщик из Латвии застрял на трассе в СКО
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Спасатели оказали помощь гражданину Латвии, у которого случилась поломка грузовика на трассе в СКО, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.
Как уточнили в ведомстве, на 93 км автодороги "Лавровка–Тайынша–Чкалово", вблизи села Многоцветное СКО грузовой автомобиль, следовавший из города Тайынша в Ригу, вынужден был остановиться из-за технической неисправности.
Как оказалось замерзла тормозная система авто. Автомобиль вез почти 21 тонну продуктов.
На помощь водителю незамедлительно прибыли спасатели - благодаря им удалось устранить поломку.
Специалисты нагрели замерзшие системы с использованием компрессора и тепловой пушки, заменили фильтр влагоотделителя, и машина была снова приведена в рабочее состояние. уточнили в МЧС.
Водитель Олег Простяков сердечно поблагодарил спасателей за оказанную помощь в трудную минуту.
Ранее в МЧС Казахстана напомнили: в связи с ухудшением погодных условий, настоятельно рекомендуется соблюдать следующие меры безопасности:
- следить за штормовыми предупреждениями;
- учитывать сообщения о закрытии дорог;
- воздержаться от поездок и пеших переходов на дальние расстояния, особенно в темное время суток.
На днях произошел похожий случай - спасатели пришли на помощь водителю фуры, застрявшему на Кордайском перевале в Жамбылской области из-за сильных морозов.
Водитель грузовика находился в крайне сложных условиях - из-за длительного холода топливо в автомобиле замерзло, и мужчина провел пять суток на дороге.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2215401-zamerzla-tormoznaya-sistema-inostrancu-pomogli-na-trasse-v-sko/