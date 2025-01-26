Пять суток на дороге: мужчина застрял на Кордайском перевале из-за замерзшего топлива (видео)
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Спасатели пришли на помощь водителю фуры, застрявшему на Кордайском перевале в Жамбылской области из-за сильных морозов, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.
По информации ведомства водитель грузовика находился в крайне сложных условиях - из-за длительного холода топливо в автомобиле замерзло, и мужчина провел пять суток на дороге.
Сотрудники ДЧС выехали на спецтехнике “Трэкол” к месту происшествия.
Спасатели оперативно доставили пострадавшему необходимую помощь, проверили его состояние здоровья и помогли восстановить работоспособность транспортного средства.
Ранее в МЧС Казахстана напомнили
В связи с ухудшением погодных условий в стране, настоятельно рекомендуется соблюдать следующие меры безопасности:
- следить за штормовыми предупреждениями;
- учитывать сообщения о закрытии дорог;
- воздержаться от поездок и пеших переходов на дальние расстояния, особенно в темное время суток.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2215175-pyat-sutok-na-doroge-muzhchina-zastryal-na-kordayskom-perevale-iz-za-zamerzshego-topliva-video/