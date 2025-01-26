Пять суток на дороге: мужчина застрял на Кордайском перевале из-за замерзшего топлива (видео)

Спасатели пришли на помощь водителю фуры, застрявшему на Кордайском перевале в Жамбылской области из-за сильных морозов, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

По информации ведомства водитель грузовика находился в крайне сложных условиях - из-за длительного холода топливо в автомобиле замерзло, и мужчина провел пять суток на дороге.

Сотрудники ДЧС выехали на спецтехнике “Трэкол” к месту происшествия.

Спасатели оперативно доставили пострадавшему необходимую помощь, проверили его состояние здоровья и помогли восстановить работоспособность транспортного средства.

Ранее в МЧС Казахстана напомнили

В связи с ухудшением погодных условий в стране, настоятельно рекомендуется соблюдать следующие меры безопасности:

следить за штормовыми предупреждениями;

учитывать сообщения о закрытии дорог;

воздержаться от поездок и пеших переходов на дальние расстояния, особенно в темное время суток.