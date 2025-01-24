Виноград "шайн мускат", дубайский шоколад и "Доширак" не прошли проверку санврачей в Астане (видео)

Столичные санврачи проверили больше 450 видов товаров на соответствие технологическим и гигиеническим требованиям, передает сайт телеканала КТК.

Специалисты обследовали как продукты питания, так и непродовольственные изделия, которые отобрали еще в прошлом году.

При этом 119 из них проверку не прошли. К примеру, в молоке белорусского производства обнаружили нарушение жирно-кислотного состава, в российской муке оказалось заниженным содержание цинка и железа, а вот в казахстанском чае нашли красители.

В список товаров, которые продавцы теперь обязаны убрать с полок магазинов, но уже из-за нарушения маркировки, попали три вида чая, виноград сорта "шайн мускат", дубайский шоколад и лапша "Доширак".

"Отсутствие маркировки продукции, пищевой продукции особенно, считается, что это опасная продукция, потому что нет никаких сведений о продукции – и вводит это в заблуждение потребителя. Поэтому выданы были субъектам торговли меры оперативного действия, постановления о снятии продукции, возврату поставщику или уничтожению", – сообщила руководитель отдела ДСЭК Астаны Карлыгаш Абдишева.

Источник: КТК

Напомним, в ноябре глава Минсельхоза высказался о ставшем модным корейском винограде – экзотические плоды продаются во всех казахстанских супермаркетах и рынках. Тогда Айдарбек Сапаров и поручил проверить виноград на наличие нитратов.

Позже в МСХ сообщили, что не нашли во фрукте превышения нитритов или вредных организмов.

При этом осенью сообщалось, что более 60% проверенных продуктов в Казахстане не соответствуют нормам. 43 вида продукции и вовсе запретили к реализации в стране.

Эксперты также рассказывали, как качество продуктов влияет на нашу жизнь. Специалисты поделились советами для казахстанцев при выборе продуктов питания.

Как выбирать безопасные продукты и на что обращать внимание, мы писали также здесь.