Виноград "шайн мускат", дубайский шоколад и "Доширак" не прошли проверку санврачей в Астане (видео)
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Столичные санврачи проверили больше 450 видов товаров на соответствие технологическим и гигиеническим требованиям, передает сайт телеканала КТК.
Специалисты обследовали как продукты питания, так и непродовольственные изделия, которые отобрали еще в прошлом году.
При этом 119 из них проверку не прошли. К примеру, в молоке белорусского производства обнаружили нарушение жирно-кислотного состава, в российской муке оказалось заниженным содержание цинка и железа, а вот в казахстанском чае нашли красители.
В список товаров, которые продавцы теперь обязаны убрать с полок магазинов, но уже из-за нарушения маркировки, попали три вида чая, виноград сорта "шайн мускат", дубайский шоколад и лапша "Доширак".
"Отсутствие маркировки продукции, пищевой продукции особенно, считается, что это опасная продукция, потому что нет никаких сведений о продукции – и вводит это в заблуждение потребителя. Поэтому выданы были субъектам торговли меры оперативного действия, постановления о снятии продукции, возврату поставщику или уничтожению", – сообщила руководитель отдела ДСЭК Астаны Карлыгаш Абдишева.
Источник: КТК
Напомним, в ноябре глава Минсельхоза высказался о ставшем модным корейском винограде – экзотические плоды продаются во всех казахстанских супермаркетах и рынках. Тогда Айдарбек Сапаров и поручил проверить виноград на наличие нитратов.
Позже в МСХ сообщили, что не нашли во фрукте превышения нитритов или вредных организмов.
При этом осенью сообщалось, что более 60% проверенных продуктов в Казахстане не соответствуют нормам. 43 вида продукции и вовсе запретили к реализации в стране.
Эксперты также рассказывали, как качество продуктов влияет на нашу жизнь. Специалисты поделились советами для казахстанцев при выборе продуктов питания.
Как выбирать безопасные продукты и на что обращать внимание, мы писали также здесь.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2215043-vinograd-shayn-muskat-dubayskiy-shokolad-i-doshirak-ne-proshli-proverku-sanvrachey-v-astane-video/