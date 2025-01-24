Неопознанный объект на дне Каспия искали спасатели Мангистау (видео)
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В Мангистау спасатели развеяли слухи о затонувшем недалеко от мыса Меловой неизвестном судне – спасатели проверили указанные координаты, передает сайт телеканала КТК.
Еще в начале декабря пользователи Сети заметили на спутниковых картах якобы затонувший корабль. При этом официальной информации о каком-то корабле, тем более потерпевшем крушение, в последнее время не было.
Местные предположили, что видно таинственное судно стало после обмеления Каспия. Спасатели и сотрудники департамента туризма отправились проверить информацию.
По заданным координатам они нашли указанное место в полутора километрах от мыса и исследовали дно с помощью специального оборудования. Но ничего не нашли.
Информацию о неопознанном объекте под водой, распространившуюся в соцсетях, специалисты признали ложной.
"В целях установления достоверности данной информации спасатели провели обследование дна моря с помощью эхолота, глубинный сканер. При обследовании никаких затонувших объектов под водой не обнаружено. Глубина в месте обследования составила 9-10 метров", – сообщил руководитель оперативно-спасательного отряда ДЧС Мангистауской области Назар Изтелеуов.
Источник: КТК
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2215029-neopoznannyy-obekt-na-dne-kaspiya-iskali-spasateli-mangistau-video/