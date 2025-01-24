Top.Mail.Ru

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Неопознанный объект на дне Каспия искали спасатели Мангистау (видео)

Опубликовано:

Каспийское море
Каспийское море возле Актау. Иллюстративное фото: ekipaj / Getty Images

В Мангистау спасатели развеяли слухи о затонувшем недалеко от мыса Меловой неизвестном судне – спасатели проверили указанные координаты, передает сайт телеканала КТК.

Еще в начале декабря пользователи Сети заметили на спутниковых картах якобы затонувший корабль. При этом официальной информации о каком-то корабле, тем более потерпевшем крушение, в последнее время не было.

Местные предположили, что видно таинственное судно стало после обмеления Каспия. Спасатели и сотрудники департамента туризма отправились проверить информацию.

По заданным координатам они нашли указанное место в полутора километрах от мыса и исследовали дно с помощью специального оборудования. Но ничего не нашли.

Информацию о неопознанном объекте под водой, распространившуюся в соцсетях, специалисты признали ложной.

"В целях установления достоверности данной информации спасатели провели обследование дна моря с помощью эхолота, глубинный сканер. При обследовании никаких затонувших объектов под водой не обнаружено. Глубина в месте обследования составила 9-10 метров", – сообщил руководитель оперативно-спасательного отряда ДЧС Мангистауской области Назар Изтелеуов.

Источник: КТК

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2215029-neopoznannyy-obekt-na-dne-kaspiya-iskali-spasateli-mangistau-video/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie