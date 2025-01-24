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На 180 участках в Алматы возможны оползни, сообщили в ДЧС

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Оползень
Оползень. Иллюстративное фото: pixabay.com

После визуальных обследований в Алматы установлены 180 участков, где возможны оползневые процессы, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДЧС города.

В ДЧС города рассказали, что работа по снижению рисков возникновения оползневых явлений проводится на постоянной основе. Отмечается, что с 2016 по 2023 годы проведены укрепительные работы, после которых риски по сходу оползня в 18 опасных участках были полностью устранены.

"В 2024 году проведены комиссионные обследования оползнеопасных участков города Алматы. По итогам визуальных обследований, установлено 180 участков, где возможны оползневые процессы.

В целях снижения риска возникновения оползнеопасных процессов в период 2025-2027 гг. запланирована поэтапная паспортизация данных участков с составлением карты оползневого риска. При этом, на 14 участках с высоким риском незамедлительно начаты необходимые укрепительные работы, в том числе с устройством ливневой канализации", - рассказали в ДЧС.

Также в ДЧС сообщили, что для прогнозирования возможных оползневых процессов изучается вопрос внедрения автоматизированной системы мониторинга за оползневой опасностью.

Напомним, 8 февраля прошлого года ночью в Медеуском районе Алматы сошла оплывина, из-за чего были повреждены два дома. Под завалами остались четыре человека. Позже спасатели нашли их тела. В ЧП погибли муж и жена 1984 и 1980 годов рождения, а также двое юношей 2007 года рождения.

Позже о причинах происшествия сообщали специалисты ГУ "Казселезащита": в результате прорыва водопроводной трубы, проложенной в средней части склона горы, произошло переувлажнение грунта, с последующим сходом оплывины на жилые частные дома. А в ДЧС Алматы сообщили, что на месте схода оползня в Алматы специалисты обследовали склон. Комиссия пришла к выводу, что опасности повторного схода оплывины в этом месте нет.

Аким Алматы Ерболат Досаев, в свою очередь, высказался о запрете строительства на горных склонах. Он отметил, что трагедия в "Тау-Самал" показала необходимость усиления контроля строительства в предгорной местности.

В ноябре прошлого года мы писали, что жители элитного микрорайона Алматы опасаются схода оползня из-за новой канализации - здесь раскопали горный склон.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2214998-na-180-uchastkah-v-almaty-vozmozhny-opolzni-soobshchili-v-dchs/

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