Казахстанец до середины лета должен выплатить департаменту полиции 8,6 млн тенге

Департамент полиции области Жетісу потребовал от казахстанца оплатить 8,6 млн тенге задолженности за первичную регистрацию автомобиля, передает NUR.KZ со ссылкой на Жамбылский областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, гражданское дело по иску Департамента полиции области Жетісу к гражданину о взыскании задолженности в размере 8,6 млн тенге рассмотрели в Байзакском районном суде.

В 2023 году за гражданином зарегистрировали грузовик Volvo 2009 года выпуска. Данное транспортное средство ранее не проходило первичную государственную регистрацию на территории Казахстана.

Ставка сбора за первичную государственную регистрацию данного транспортного средства категории N3 (грузовой автомобиль) от 7 лет и выше, включая год выпуска, составляет 2500 МРП.

"Досудебная претензия истца оставлена ответчиком без ответа и без удовлетворения. С учетом показателя МРП в 2023 году истец просил суд взыскать с ответчика сумму задолженности в размере 8,6 млн тенге, которая ответчиком не была оплачена при регистрации авто в 2023 году", - пояснили в суде.

В результате примирительных процедур стороны заключили медиативное соглашение. Казахстанец обязался выплатить в доход государства задолженность в размере 8,6 млн тенге в срок до 15 июля 2025 года. ДП области Жетісу отказался от исковых требований.

"Одним из преимуществ медиативного соглашения является то, что ответчик освобождается от уплаты государственной пошлины в бюджет, а это в данном случае 258 тыс. тенге", - уточнили в суде.

Суд утвердил вышеуказанное соглашение, прекратив производство по делу. Определение суда пока не вступило в законную силу.

С началом зимы поменялись правила ввоза автомобилей в Казахстан. Так, ограничено число ввозимых авто для физлиц, а высокие пошлины могут отменить или отсрочить. По данным Комитета государственных доходов РК, ограничения направлены на "серых дилеров" и не затронут обычных граждан.

Ранее в Павлодарской области выявили группу лиц, осуществлявшую незаконную первичную регистрацию транспортных средств из дальнего зарубежья. Как сообщили в АФМ, подозреваемые использовали фиктивные квитанции об уплате сбора за первичную регистрацию и вносили в информационную систему заведомо ложную информацию.