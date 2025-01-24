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Эзотерика

"У меня была замечательная свекровь": павлодарка рассказала, как родила в 17 лет

Опубликовано:

Вера Цветкова
Вера Цветкова. Кадр из видео: телеканал "Астана"

В 2024 году забеременели свыше 90 несовершеннолетних жительниц Павлодарской области. Среди этих случаев есть девочки в возрасте 12 и 14 лет, передает Astana TV.

Такими данными поделились в управлении здравоохранения региона. К счастью, большинство родов завершилось благополучно. А вот некоторым отцам грозят тюремные сроки.

Жительница Павлодара Вера Цветкова родила своего первенца в 17 лет. Это уже возраст полового согласия, поэтому проблем с законом у ее сожителя не было.

Девушка рассказала, что ни разу не столкнулась с осуждением ни со стороны близких, ни со стороны друзей. Все помогали. Но самой ей почти сразу пришлось повзрослеть.

"Я свою старшую дочь родила за один день до своего 18-летия. Переживаний вообще не было. На тот момент я как-то уже осознано вошла во все это. Я уже приняла, что все, уже взрослая жизнь. Плюс еще у меня была замечательная свекровь, которая помогала. Потусить - нет, тогда уже было понятие осознанной жизни. Все, уже взрослые, уже ребенок. В целом, нет, я не жалею. У меня сейчас взрослые дети, я еще в принципе молодая, вся жизнь еще впереди", - поделилась Вера Цветкова.

И все же врачи уверены - беременность до совершеннолетия опасна как для мамы, так и для малыша. И даже если 100-200 лет назад женщины рожали и в более раннем возрасте, показатели материнской смертности были очень высоки, просто никто их не фиксировал, говорит гинеколог.

"Здесь мы говорим о несовершенстве организма самой будущей мамы. И поэтому, если мама сама не окрепшая, еще, получается, в пубертатном возрасте, то, естественно, и ребенок будет развиваться не совсем так, как у взрослой, зрелой женщины, вы же понимаете. Поэтому, говорить о том, что здесь какие-то проблемы будут, - это однозначно у таких детей", - рассказала заведующая отделением гинекологии Павлодарской городской больницы №1 Алия Ахметова.

Все случаи беременностей несовершеннолетних фиксируются полицией. Эти данные женские консультации передают после постановки на учет. Если беременность наступила в результате изнасилования, за эти эпизоды уже берется следствие. По новому закону за такое преступление грозят максимальные сроки. И примирение сторон в данных случаях не предусмотрено.

"Вообще, дела эти действительно сложные. У нас данную категорию дел расследуют только женщины. Мы также работаем с педагогами, психологами, обязательно участвует законный представитель несовершеннолетних лиц. Зачастую эти лица обращаются по истечении длительного времени. По крупинкам собираем доказательства и уже принимаем решения. В большинстве случаев направляем уголовные дела в суд", - сообщил заместитель начальника следственного управления ДП Павлодарской области Абзал Ибраев.

В регионе за прошлый год в суд направили 39 уголовных дел за изнасилование несовершеннолетних. Все это - преступления против половой неприкосновенности и мальчиков, и девочек.

Ранее стало известно, что в 2025 году в Западно-Казахстанской области забеременели две несовершеннолетние девочки. За весь прошлый год в регионе таких случаев было три. А за последние пять лет в области забеременели 12 девочек-подростков, из них 7 случаев зарегистрировали в Уральске.

А в Павлодаре забеременела воспитанница детского дома. 16-летняя девушка призналась, что контакт произошел по обоюдному согласию. Будущие родители уже вступили в брак. Руководитель центра понес дисциплинарную ответственность.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2214753-u-menya-byla-zamechatelnaya-svekrov-pavlodarka-rasskazala-kak-rodila-v-17-let/

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