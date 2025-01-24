Спор разгорелся между казахстанцем и акиматом из-за снесенного барака в СКО (видео)

В Петропавловске мужчина обвинил чиновников в незаконном сносе жилья. В акимате же заявили, что у горожанина нет документов на дом, передает сайт телеканала "Астана".

Как рассказал журналистам житель СКО Антон Симчич, сейчас на месте, где когда-то располагался 4-квартирный барак, кипит стройка. В бараке находилась квартира матери Антона. Хотя сама женщина там и не живет, за жильем семья все равно следила.

В прошлом году микрорайон начали активно застраивать высотками, а все частные дома собирались сносить. Весной Антон Симчич узнав, что жильцы других квартир барака съезжают, обратился в городской акимат. Там рассказали: барак действительно идет под снос, но необходимо ждать оценку недвижимости.

Минувшей осенью ее провели. Квартиру оценили в 10 млн тенге. Сразу оценку Антон не подписал: хотел посоветоваться с матерью как с собственником жилья. А когда пришел соглашаться с суммой компенсации, началось самое интересное.

"После того, как я приехал согласиться с оценкой, мне сказали, что эта оценка уже недействительна, так как заказчик не оплатил данную оценку. Ждите следующей оценки. В ноябре 2024 года был снесен этот барак полностью. При обращении в акимат никаких вразумительных ответов я от них не услышал.

До конца года я ходил, оббивал пороги. Пришлось мне написать заявление в акимат, подать в канцелярию, чтобы они дали мне ответ, на что я получил ответ, что акимат не давал команды снести данный барак", – рассказал мужчина.

Казахстанец негодует: никаких уведомлений о сносе жилья он не получал и не подписывал. В итоге он обратился с заявлением в полицию, чтобы выяснить, кто же причастен к сносу жилья. Сразу после этого, с его слов, акимат сам вышел на связь.

"Они теперь согласны по той оценке провести. Подняли ту оценку, которая была произведена прошлой осенью 2024 года. Они ее подняли, они уже согласны по данной оценке выдать либо квартиру, либо выплатить компенсацию", – рассказал Антон.

Однако в акимате эту информацию не подтверждают.

В ведомстве заявили, что дали разрешение на снос дома, но так как собственник не предоставил весь пакет необходимых документов, ни о какой компенсации пока речи не идет.

"На месте данного барака предполагается строительство многоквартирного жилого дома. На сегодняшний день был произведен снос, и для того, чтобы данным гражданам получить компенсацию, необходимо собрать полный пакет документов.

По квартирам №2, 3, 4 – у них есть полный пакет документов, они получили соответствующую компенсацию. Теперь же квартире №1 необходимо собрать так же полный пакет документов. На собственность на земельный участок у них данных документов пока нет", – объяснила пресс-секретарь акима Петропавловска Асем Айтулова.

Мужчину такой ответ не устроил. О том, что документов на землю у него нет, он, по его словам, не скрывал и прямо говорил об этом еще весной минувшего года. Тогда, как уверяет горожанин, чиновники обещали ему, что проблем не будет.

Теперь Антон Симчич намерен добиваться справедливости и получить положенную по закону компенсацию за снесенное жилье.

Напомним, ранее мы рассказывали, что предоставляется взамен дома, идущего под снос.

Так, статья 15 Закона "О жилищных отношениях" гласит, что при сносе жилого дома в связи с государственными нуждами до того, как это произойдет, собственнику должны предоставить в собственность аналогичное жилье или выплатить компенсацию.

При этом отмечается, что, если новое жилье по стоимости дороже того, которое сносят, то собственник не должен отдавать разницу в цене. А если новый дом дешевле того, который сносят, то, наоборот, собственнику должны возместить разницу в ценах.

Все цены должен определить оценщик в соответствии с законодательством РК.

Если жилье сносится в соответствии с государственными нуждами, то и компенсацию должно оплачивать государство.

Во втором пункте статьи 166 написано, как определяется размер компенсации и что в нее включается:

стоимость земельного участка или права землепользования;

рыночная стоимость находящихся на участке официально оформленных построек, включая дом, фруктовые деревья и многолетние растения;

стоимость затрат, связанных с освоением земельного участка, его эксплуатацией, проведением защитных мероприятий, повышением плодородия почвы. Все затраты должны рассчитываться с учетом их инфляции;

все убытки, которые возникли у собственника из-за изъятия земельного участка на момент прекращения имущественного права. Сюда же включаются убытки, которые он несет из-за досрочного прекращения своих обязательств перед третьими лицами. Например, аренды по договору.

По закону в компенсацию также должна включаться упущенная выгода.