Список лиц, обслуживаемых в VIP-залах аэропортов, изменят в Казахстане
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Министерство транспорта подготовило постановление правительства, которым вносятся изменения в список лиц, обслуживаемых в специально отведенных залах аэропортов, передает NUR.KZ.
Министерством транспорта подготовлен проект документа "О внесении изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 3 июня 2011 года № 625 "Об утверждении перечня лиц, обслуживаемых в специально отведенных залах аэропортов Республики Казахстан", который размещен на портале "Открытые НПА".
Согласно представленной сравнительной таблице, из ранее действующего списка предложено исключить:
- Первый президент Республики Казахстан - Елбасы;
- заместители премьер-министра;
- исполнительный директор Фонда первого президента РК - Елбасы и его заместители;
- руководитель Канцелярии первого президента РК - Елбасы и его заместители;
- помощники первого президента РК - Елбасы;
- советники первого президента Республики Казахстан - Елбасы;
- руководители структурных подразделений Канцелярии первого президента РК - Елбасы.
В обновленный список предлагается добавить:
- Экс-президенты;
- первый заместитель руководителя Администрации президента вместо заместители руководителя Администрации президента;
- руководитель представительства президента в Парламенте;
- заместители секретаря Совета Безопасности;
- начальник Службы протокола президента;
- пресс-секретарь президента;
- заведующий отделом внешней политики Администрации президента;
- заместители министра иностранных дел;
- шеф службы государственного протокола Министерства иностранных дел;
- председатель правления АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек";
- чрезвычайные и полномочные послы, генеральные консулы и главы международных организаций и их представительств, аккредитованные при МИД РК.
Если в действующем списке числится 48 должностных лиц, сейчас его предлагается дополнить до 58 человек.
Проект постановления вынесен на публичное обсуждение до 6 февраля 2025 года.
Напомним, ранее глава Миннауки сообщил, что список академиков в Казахстане обнулился - среди лиц, имеющих данный статус, был и экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. А в конце 2023 года сообщалось, что имя Назарбаева уберут из названия университета в Казахстане.
Каких еще привилегий лишился Нурсултан Назарбаев
В июне 2022 года после прошедшего в Казахстане референдума вступили в силу поправки в Конституцию, в числе которых было изменение, касающееся статуса первого президента.
В январе 2023 года Конституционный суд РК вынес свое первое решение, согласно которому закон РК "О Первом Президенте Республики Казахстан - Елбасы" признан утратившим силу. Вскоре лишение Назарбаева особого статуса одобрил парламент, а позже этот закон подписал президент Касым-Жомарт Токаев.
В мае спикер сената Маулен Ашимбаев заявил о возможном сокращении финансирования канцелярии Назарбаева. А в конце мая стало известно, что в Казахстане хотят отменить уголовную ответственность за оскорбление Елбасы.
Позже в мажилисе рассказали, какой закон теперь будет защищать Нурсултана Назарбаева после отмены закона о первом президенте и Елбасы.
В конце июня прошлого года депутаты сената одобрили закон, лишающий Назарбаева статуса главы высшего совета названных его именем школ, вуза и фонда. А в начале июля Касым-Жомарт Токаев подписал два закона, которые лишили Нурсултана Назарбаева вышеуказанного статуса.
Также стало известно, что Служба госохраны больше не отвечает за безопасность Нурсултана Назарбаева.
В мажилисе сообщили, что планируется упразднить совет по управлению фондом "Самрук-Казына", главой которого числится первый президент.
В начале августа прошлого года мы писали, что День первого президента (1 декабря) сохранился в обновленном перечне праздничных дат в Казахстане. Сообщалось также, что ряд ведомственных наград собираются переименовать в Казахстане, убрав из их названий титул Елбасы.
Между тем в конце сентября 2023 года министр юстиции рассказал, лишен ли на сегодняшний день Нурсултан Назарбаев всех привилегий, поскольку ранее их постепенно убирали из законов.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2214506-spisok-lic-obsluzhivaemyh-v-vip-zalah-aeroportov-izmenyat-v-kazahstane/