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Список лиц, обслуживаемых в VIP-залах аэропортов, изменят в Казахстане

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Люди стоят в очереди для прохождения паспортного контроля
Аэропорт. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Министерство транспорта подготовило постановление правительства, которым вносятся изменения в список лиц, обслуживаемых в специально отведенных залах аэропортов, передает NUR.KZ.

Министерством транспорта подготовлен проект документа "О внесении изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 3 июня 2011 года № 625 "Об утверждении перечня лиц, обслуживаемых в специально отведенных залах аэропортов Республики Казахстан", который размещен на портале "Открытые НПА".

Согласно представленной сравнительной таблице, из ранее действующего списка предложено исключить:

  • Первый президент Республики Казахстан - Елбасы;
  • заместители премьер-министра;
  • исполнительный директор Фонда первого президента РК - Елбасы и его заместители;
  • руководитель Канцелярии первого президента РК - Елбасы и его заместители;
  • помощники первого президента РК - Елбасы;
  • советники первого президента Республики Казахстан - Елбасы;
  • руководители структурных подразделений Канцелярии первого президента РК - Елбасы.

В обновленный список предлагается добавить:

  • Экс-президенты;
  • первый заместитель руководителя Администрации президента вместо заместители руководителя Администрации президента;
  • руководитель представительства президента в Парламенте;
  • заместители секретаря Совета Безопасности;
  • начальник Службы протокола президента;
  • пресс-секретарь президента;
  • заведующий отделом внешней политики Администрации президента;
  • заместители министра иностранных дел;
  • шеф службы государственного протокола Министерства иностранных дел;
  • председатель правления АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек";
  • чрезвычайные и полномочные послы, генеральные консулы и главы международных организаций и их представительств, аккредитованные при МИД РК.

Если в действующем списке числится 48 должностных лиц, сейчас его предлагается дополнить до 58 человек.

Проект постановления вынесен на публичное обсуждение до 6 февраля 2025 года.

Напомним, ранее глава Миннауки сообщил, что список академиков в Казахстане обнулился - среди лиц, имеющих данный статус, был и экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. А в конце 2023 года сообщалось, что имя Назарбаева уберут из названия университета в Казахстане.

Каких еще привилегий лишился Нурсултан Назарбаев

В июне 2022 года после прошедшего в Казахстане референдума вступили в силу поправки в Конституцию, в числе которых было изменение, касающееся статуса первого президента.

В январе 2023 года Конституционный суд РК вынес свое первое решение, согласно которому закон РК "О Первом Президенте Республики Казахстан - Елбасы" признан утратившим силу. Вскоре лишение Назарбаева особого статуса одобрил парламент, а позже этот закон подписал президент Касым-Жомарт Токаев.

В мае спикер сената Маулен Ашимбаев заявил о возможном сокращении финансирования канцелярии Назарбаева. А в конце мая стало известно, что в Казахстане хотят отменить уголовную ответственность за оскорбление Елбасы.

Позже в мажилисе рассказали, какой закон теперь будет защищать Нурсултана Назарбаева после отмены закона о первом президенте и Елбасы.

В конце июня прошлого года депутаты сената одобрили закон, лишающий Назарбаева статуса главы высшего совета названных его именем школ, вуза и фонда. А в начале июля Касым-Жомарт Токаев подписал два закона, которые лишили Нурсултана Назарбаева вышеуказанного статуса.

Также стало известно, что Служба госохраны больше не отвечает за безопасность Нурсултана Назарбаева.

В мажилисе сообщили, что планируется упразднить совет по управлению фондом "Самрук-Казына", главой которого числится первый президент.

В начале августа прошлого года мы писали, что День первого президента (1 декабря) сохранился в обновленном перечне праздничных дат в Казахстане. Сообщалось также, что ряд ведомственных наград собираются переименовать в Казахстане, убрав из их названий титул Елбасы.

Между тем в конце сентября 2023 года министр юстиции рассказал, лишен ли на сегодняшний день Нурсултан Назарбаев всех привилегий, поскольку ранее их постепенно убирали из законов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2214506-spisok-lic-obsluzhivaemyh-v-vip-zalah-aeroportov-izmenyat-v-kazahstane/

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