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На жалобы алматинцев на закрытую парковку "Алматы Арены" ответили чиновники

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Парковка "Алматы Арены"
Парковка "Алматы Арены". Кадр из видео: t.me/letterskz

В дирекции спортивных сооружений Алматы ответили на жалобы горожан на закрытую парковку "Алматы Арены" после возврата спорткомплекса в госсобственность, передает корреспондент NUR.KZ.

Ранее в Telegram-канале "Письма президенту" появилось обращение алматинца. По словам автора поста, после того как "Алматы Арену" вернули из частной собственности в собственность государства, въезд на парковку спорткомплекса закрыли.

"Возврат сооружения государству в первую очередь в полной мере ощутили посетители, так как сейчас почему-то заблокировали въезд на огромную пустую парковку, из-за чего водителям приходится долго ждать и парковаться вдоль дороги. До этого парковка всегда была открыта. Местные госорганы профессионально умеют создавать проблемы для людей на ровном месте", – говорится в публикации.

В Дирекции спортивных сооружений Алматы корреспонденту NUR.KZ сообщили, что на территории комплекса "Алматы Арена" предусмотрена отдельная парковка на 826 мест. Во время проведения мероприятий и концертов ограничений для парковки автомашин посетителей и зрителей нет.

В обычные дни по восточной стороне (со стороны улицы Момышулы) организована большая парковка на 134 места для посетителей без ограничений, которая полностью покрывает потребности посетителей арены в рабочие дни, заявили в ведомстве.

"Во время проведения мероприятий на территории "Алматы Арены" выставляются специальные автотранспортные средства (пожарные, полицейские и машины скорой помощи).

На парковке с западной стороны объекта были введены ограничения в связи с участившимися случаями нарушений. Жители прилегающих многоквартирных домов неоднократно подавали жалобы на автолюбителей, которые собираются в позднее время на парковке, устраивают дрифт, употребляют спиртные напитки и кальяны, тем самым доставляют беспокойство и дискомфорт жителям.

В результате их действий происходила порча разметки парковочных мест, повреждения и снос опор уличного освещения, которые восстанавливались за счет средств "Дирекции спортивных сооружений", – говорится в сообщении ведомства.

Для получения дополнительных парковочных мест с западной стороны улицы Момышулы посетителям фитнес-клубов и секций советуют обращаться к арендаторам, которые предоставят списки автомобилей и фамилии клиентов в администрацию "Алматы Арены".

Напомним, в ноябре прошлого года в Антикоре сообщали, что спорткомплексы в пяти регионах Казахстана вернули в госсобственность. В их числе были и два спорткомплекса в Алматы – "Алматы Арена" и "Халык Арена", ранее находившиеся под управлением частной организации на безвозмездной основе в рамках ГЧП.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2214357-na-zhaloby-almatincev-na-zakrytuyu-parkovku-almaty-areny-otvetili-chinovniki/

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