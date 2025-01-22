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Пробки на выезде из Караганды исчезли после перенастройки светофора

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Светофор
Светофор. Фото: ekaraganda.kz

Режим работы светофора на перекрестке Волгодонская - Сеченова в Караганде изменили. Новые настройки позволили разгрузить трафик и устранить заторы, передает ekaraganda.kz.

В начале января был подключен светофор на перекрестке Волгодонская - Сеченова. Он располагается на выезде из городской черты, не доезжая до перекрестка с круговым движением, от которого можно проехать в Пришахтинск, Майкудук и по 7-й магистрали в сторону путепровода ХМК.

Тогда автомобилисты сетовали, что объездная дорога перестала разгружать городской трафик, где стали образовываться пробки в утренние и вечерние часы.

Для разрешающего зеленого сигнала светофора было отведено всего 32 секунды. С учетом того, что по данной дороге ездят не только легковые, но и большегрузные машины, которым приходилось стоять несколько светофорных циклов.

В ГУ "Отдел КХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды" сообщили, что отделом административной полиции готовится предписание в адрес подрядной организации по корректировке режима работы светофорного объекта для исключения заторовых ситуаций.

Примечательно, что после этого ситуация разрешилась быстро и в лучшую сторону. Теперь на разрешающий сигнал светофора со стороны кольца дается 69 секунд с учетом горения дополнительной секции стрелки "налево" - поворот на улицу Сеченова. А для автомобилей, следующих со стороны улицы Гоголя, дано 52 секунды.

Ранее сообщалось, что в Караганде в 2025 году планируют установить 37 новых светофорных объектов и отремонтировать 23 существующих. На эти работы предполагается выделить из бюджета более 1 миллиарда тенге.

Также стало известно, что власти Караганды подготовили предварительный перечень автодорог, подлежащих ремонту в 2025-2026 годах. В список включены улицы с высокой транспортной нагрузкой и межквартальные дороги.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2214189-probki-na-vyezde-iz-karagandy-ischezli-posle-perenastroyki-svetofora/

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