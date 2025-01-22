Убирающих снег работников накормили баурсаками и сыграли им на домбре в Актобе (видео)

Молодежь Актобе поддержала работников коммунальных служб, устроив акцию благодарности. Волонтеры угостили их чаем, баурсаками и спели песни под домбру, передает NUR.KZ со ссылкой на городской акимат.

Как сообщается на официальной странице ведомства в Instagram, в Актобе молодежь поддержала работников коммунальных служб.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 2025 год Годом рабочих профессий. 22 января в Актобе волонтеры выразили благодарность работникам коммунальных служб.

Акцию, организованную молодежным ресурсным центром города и акиматом района Астана, провели члены волонтерского отряда "BirQadam".

Цель мероприятия 0 повысить престиж рабочих профессий и показать молодежи пример добросовестного труда.

Волонтеры угостили работников коммунальных служб, очищающих улицы от снега, горячим чаем, сладостями и баурсаками. Чтобы поднять настроение трудящимся в морозный день, молодые люди исполнили песни под домбру.

Молодежь получила искреннюю благодарность от работников коммунальных служб за внимание и заботу.

Ранее сообщалось, что аким Актобе Азамат Бекет провел совещание о зимнем содержании автодорог и работе коммунальных служб, потребовав усилить уборку снега и контроль за теплоснабжением.

Помимо этого, на рабочем совещании в Темиртау обсудили ключевые вопросы благоустройства города, включая уборку снега, вывоз мусора, газификацию и реализацию инфраструктурных проектов.