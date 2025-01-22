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Замглавы Минобороны высказался об отчете ВЭФ, в котором обозначен риск вооруженного конфликта для Казахстана

Опубликовано:

Армия
Армия. Фото: Пресс-служба министерства обороны РК

Первый замглавы Минобороны в кулуарах мажилиса прокомментировал доклад ВЭФ, в котором отмечаются для Казахстана такие риски, как вооруженный конфликт и перевороты, передает корреспондент NUR.KZ.

15 января на сайте Всемирного экономического форума был опубликован отчет, в котором было заявлено о таких возможных рисках для Казахстана, как вооруженный конфликт (межгосударственные, внутренние, прокси-войны, перевороты и т. д.), экономический спад (например, рецессия, стагнация), нехватка водоснабжения, бедность и неравенство по доходам, и инфляция.

При этом риск вооруженного конфликта был поставлен на первое место среди основных угроз в 12 странах, включая Казахстан, Армению, Израиль и Польшу.

Фрагмент из отчета ВЭФ
Фрагмент из отчета ВЭФ. Скриншот из файла: weforum.org/publications/global-risks-report-2025/

Сегодня, 22 января, в кулуарах мажилиса журналисты поинтересовались у первого замглавы Минобороны Султана Камалетдинова, грозит ли Казахстану вооруженный конфликт, как это указывается в отчете ВЭФ.

"Я за эту компанию сказать не могу: они вольны говорить и давать оценки сами. Мы сейчас это мнение не разделяем. У нас есть своя точка зрения в этом вопросе", - сказал в ответ вице-министр обороны.

Между тем официальный представитель Минобороны отметил, что "Казахстан постоянно находится в боевой готовности" и совершенствует обороноспособность страны.

"Мы не можем исключить, но изучение, анализ постоянно проходит", - заявил Султан Камалетдинов.

Добавим, согласно данным на сайте ВЭФ, Всемирный экономический форум - это международная организация государственно-частного сотрудничества.

Как заявляется, созданный в 1971 году как некоммерческий фонд, Всемирный экономический форум привлекает политических, деловых, академических, гражданских и других лидеров общества для формирования глобальных, региональных и отраслевых повесток дня.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2214104-zamglavy-minoborony-vyskazalsya-ob-otchete-vef-v-kotorom-oboznachen-risk-vooruzhennogo-konflikta-dlya-kazahstana/

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