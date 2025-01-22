Уникальный фильтр установили в Актобе (видео)

"Aqtobe su-energy group" тестирует биофильтр нового поколения для улучшения экологии Актобе. Уникальная технология обеспечивает высокую эффективность и экологическую безопасность, передает NUR.KZ со ссылкой на организацию.

Как сообщается на официальной странице компании в Instagram, АО "Aqtobe su-energy group" продолжает вносить вклад в улучшение экологической обстановки Актобе.

В рамках пилотного проекта на одном из колодцев по улице Рыскулова был установлен современный биологический фильтр.

Его уникальность заключается в использовании передовых биотехнологий и специальных био-препаратов. Такое решение обеспечивает высокую эффективность очистки и полную экологическую безопасность.

Устройство отличается простотой эксплуатации и требует минимальных затрат на обслуживание, что делает его доступным и практичным для применения в городских условиях.

Если экспериментальный проект продемонстрирует положительные результаты, компания планирует внедрение аналогичных фильтров на других объектах по всему городу.

В "Aqtobe su-energy group" добавили, что их цель - не только улучшить экологию Актобе, но и сделать город комфортным и безопасным для жизни его жителей.

Ранее сообщалось, что около 6 600 абонентов АО "Aqtobe su-energy group" имеют задолженность за коммунальные услуги. Несвоевременная оплата грозит гражданам отключением воды.

Также жительница Актобе пожаловалась на то, что уже второй год получает большие счета за отопление, несмотря на установку теплосчетчика. В "Aqtobe su-energy group" прокомментировали ситуацию.