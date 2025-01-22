Полицейские сопровождают автомобили на трассах в Актюбинской области (видео)

На трассах Актюбинской области восстановлено движение после улучшения погоды. Разрешено передвижение на республиканских дорогах, включая участки до границ с соседними регионами, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, 22 января в Актюбинской области открыто движение на республиканских автодорогах после улучшения погодных условий.

С 06:00 утра разрешено движение для легковых автомобилей на участках автодорог, в том числе на участке от города Актобе до границы с Кызылординской областью.

Также открыто движение для всех видов транспортных средств на участке от Актобе до границы с Западно-Казахстанской областью.

Для обеспечения безопасности полицейскими организовано сопровождение транспортных средств, скопившихся на этих маршрутах. Более тысячи легковых автомобилей уже сопровождено на данных участках дорог.

Напомним, ранее в Карагандинской области из-за непогоды также закрывали две автодороги по основным направлениям. Из-за этого на трассах скопились сотни авто.

Помимо этого, ограничения движения на нескольких участках автодорог вводили в Акмолинской области из-за ухудшения погодных условий.

Также стало известно, что свыше 400 автомобилей "застряли" в пробке на трассе из Щучинска в Астану.