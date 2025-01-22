Полицейские сопровождают автомобили на трассах в Актюбинской области (видео)
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На трассах Актюбинской области восстановлено движение после улучшения погоды. Разрешено передвижение на республиканских дорогах, включая участки до границ с соседними регионами, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.
Как рассказали в пресс-службе ведомства, 22 января в Актюбинской области открыто движение на республиканских автодорогах после улучшения погодных условий.
С 06:00 утра разрешено движение для легковых автомобилей на участках автодорог, в том числе на участке от города Актобе до границы с Кызылординской областью.
Также открыто движение для всех видов транспортных средств на участке от Актобе до границы с Западно-Казахстанской областью.
Для обеспечения безопасности полицейскими организовано сопровождение транспортных средств, скопившихся на этих маршрутах. Более тысячи легковых автомобилей уже сопровождено на данных участках дорог.
Напомним, ранее в Карагандинской области из-за непогоды также закрывали две автодороги по основным направлениям. Из-за этого на трассах скопились сотни авто.
Помимо этого, ограничения движения на нескольких участках автодорог вводили в Акмолинской области из-за ухудшения погодных условий.
Также стало известно, что свыше 400 автомобилей "застряли" в пробке на трассе из Щучинска в Астану.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2214014-policeyskie-soprovozhdayut-avtomobili-na-trassah-v-aktyubinskoy-oblasti-video/