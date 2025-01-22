Сотни людей, застрявших на трассе Астана – Петропавловск из-за бурана, обеспечили чаем и баурсаками

Неблагоприятные погодные условия застигли врасплох водителей, которые 20 января оказались на трассе республиканского значения "Астана-Петропавловск". Из-за сильного бурана дорога была перекрыта, а сотни людей оказались заложниками непогоды. В непростой ситуации их поддержал акимат Бурабайского района, организовав акцию "Жылулық сыйла".

Как отмечает одна из автовладельцев, 20 января она направлялась в столицу, однако из-за сильной вьюги движение на трассе было перекрыто, и ей, как и многим другим водителям, пришлось долго стоять и ждать открытия дороги.

"В этот момент на помощь пришли ребята из акимата. Они приезжали на место, раздавали людям горячий чай и баурсаки, проявляя заботу и внимание к тем, кто оказался в сложных условиях. Это было очень неожиданно и приятно. Их поддержка помогла не только согреться, но и подняла настроение, напомнив, что в такие моменты мы не останемся без внимания", - рассказала водитель.

Как оказалось, чай и баурсаки раздавали представители молодежного ресурсного центра Бурабайского района, а также волонтеры. Таким образом местная молодежь решила проявить свою заботу и участие.

Между тем, местные власти убедительно просят жителей и гостей Бурабайского района заранее проверять прогноз погоды и прислушиваться к рекомендациям синоптиков и МЧС.

"Информацию о закрытии дорог вы можете узнать из мобильного приложения "Дармен", на сайте kaztoll.kz или обратиться в колл-центр "Казавтожол" по номеру 1403", - говорится в официальном сообщении акимата Бурабайского района.