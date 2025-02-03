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"Продает за 40-200 тыс. тенге": астанчанка заявила, что ей продали больного котенка

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Котенок
Котенок. Фото: из архива Наили Радионовой

Жительница Астаны купила по объявлению котенка, который оказался болен. Женщина уверена: питомца продали зараженным, и не только ей - купивших больных котят более 70 человек, передает NUR.KZ.

"Мы с мужем решили завести котенка, нашли объявление. Заводчица уверяла, что котята продаются со всеми нужными прививками, у них есть ветеринарный паспорт, который в результате оказался фальшивым. Девушка говорила, что она - лучший заводчик в Казахстане.

Мы оплатили и забрали котенка. Он ничего не кушал, очень жадно пил, как будто у него обезвоживание. Мы понесли его в ветклинику, где встретили еще одну пострадавшую. В ходе разговора выяснилось, что она купила котенка у той же заводчицы. У того котенка были диарея и рвота", - рассказывает Наиля Радионова.

Она вспоминает, что ветеринар признался, что наслышан об этой заводчице, а у котенка - чумка, выживаемость при которой в детском возрасте составляет всего 10%, говорит Наиля. Анализы действительно показали, что у питомца обнаружен вирус.

Ему прописали капельницы, но малышу стало хуже - он перестал пить и двигаться. Тогда капельницы решено было отменить и лечить раствором, который подавался с помощью шприца.

"Я стала давать раствор, по ночам вставала, кормила его. Котенок наш выжил. Так как я нашла группу пострадавших, начала выкладывать в информацию в соцсети, люди стали сами находиться, писать, просили добавить в группу.

И таким образом в группе сейчас более 70 человек. Постоянно отправляют видео, как котята умирают. Заводчица занимается этим уже пятый год, продает котят и щенят стоимостью от 40 до 200 тысяч тенге", - делится астанчанка.

Кроме выплаченных за питомцев денег, новые владельцы вынуждены тратиться на лечение котят. Порой суммы доходят до 200 тысяч тенге, говорит Наиля. Только у ее семьи ушло 40 тысяч тенге с учетом того, что Наиля и ее супруг занимались лечением самостоятельно.

"Занимается этим вся ее семья - муж, сестра, свекровь и мать. Котят отправляют по разным городам - Астаны, Алматы, Караганда, Костанай, Темиртау и другие. Недавно появилось видео - тех котят, которых она не смогла продать, она выкидывает в мороз в коробке. На камеру попало ее лицо", - говорит женщина.

По словам Наили, было написано заявление в полицию. Между тем, в Департаменте полиции Астаны сообщили, что в отдел дознания Управления полиции Есильского района столицы действительно поступило коллективное заявление от девяти граждан с просьбой привлечь к уголовной ответственности заводчицу котят.

"По данному факту возбуждено уголовное дело в Едином реестре досудебных расследований по статье 190 части 1 УК РК в отношении гр. А. В настоящее время уголовное дело находится в производстве у дознавателя", - добавили в полиции.

Ранее мы рассказывали о ситуации, когда жительница Астаны купила котенка, который оказался больным.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2214008-prodaet-za-40-200-tys-tenge-astanchanka-zayavila-chto-ey-prodali-bolnogo-kotenka/