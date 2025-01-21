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Школьного повара уволили в Экибастузе за волос в выпечке

Опубликовано:

Булочки
Выпечка. Иллюстративное фото: DmyTo / Getty Images

В Экибастузе за волос в выпечке уволили школьного повара. Неприятную находку в булочке обнаружил учащийся во время обеда, передает Pavlodarnews.kz.

Случай произошел в городской школе, в которой учатся почти полторы тысячи учеников.

"Инцидент в столовой был исчерпан на месте в день обращения. Некачественный продукт ребенку заменили. Виновного наказали. В столовой проведена служебная проверка", - прокомментировали в школе.

В администрации учебного заведения добавили, что после произошедшего работу столовой взяли на контроль. 

Повара уволили, в этой школе он проработал год, а вот арендатора решили не штрафовать. СЭС школу не проверяла из-за отсутствия обращения от родителей.

Ранее в Сети появилось видео, на котором алматинка заявила о нарушениях санитарно-эпидемиологических норм в школьной столовой. В управлении образования города прокомментировали инцидент, отметив, что экспертная группа по контролю за качеством питания провела мониторинг.

А жительница Астаны в Instagram пожаловалась на столовую в здании городского акимата, где купила блины, а внутри обнаружила необычную начинку. На пост отреагировали в акимате и сообщили, что в отношении частного арендатора проведут проверку.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2213705-shkolnogo-povara-uvolili-v-ekibastuze-za-volos-v-vypechke/

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